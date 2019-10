L’FT | «Conte legato a un fondo indagato dal Vaticano» La replica | «Tranquillissimo»

Fonte : corriere

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Lo scandalo del palazzo nel centro di Londra comprato dalla segreteria di Stato vaticana sfiora il premier. Che si dice però «»: «Non c’è alcun conflitto di interesse, solo un parere legale prima di diventare premier»

svalvolatovalvo : @natolibero68 Dopo l'articolo del FT su conte non credo possa durare in carica un mese di più. Lo stronzo si è fat… - Sergio_GS : @giuslit @La7tv Peccato che al FT non ricordino che quando Conte avvocato dava il parere non c'era neanche l'ombra… - Nicole54509736 : RT @UghettoSuper: #conte L'avvocato del popolo ?????? -