In Fallout 76 chi ha sottoscritto l' abbonamento a Fallout 1st viene preso di mira dai

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La settimana scorsa è stata molto difficile per Bethesda. Dopo che la società ha annunciato l'arrivo di1st, l'che per 15 euro vi consente di avere accesso ad una serie di vantaggi all'interno di76, i giocatori non l'hanno presa molto bene, tanto da creare un sito internet a mo' di parodia. Ora sembra che anche all'interno del gioco si sia creata una vera e propria guerra tra chi hal'e chi ha deciso di non pagare.Attraverso il subReddit del gioco, molti utenti si sono lamentati di aver subito angherie da altri giocatori: chi hal'infatti è facile riconoscerlo poiché ottiene emote ed icone esclusive. Un thread, valutato con moltissimi voti positivi, è pieno di storie di giocatori che vengono presi dinella modalità Avventura. Altri invece dichiarano di aver subito abusi da parte di gruppi di giocatori, ...

Eurogamer_it : E' guerra tra abbonati a #Fallout1st e giocatori non paganti in #Fallout76. - giorgiotiretti : RT @antoniopizzo: @giorgiotiretti Non credo che Obsidian volesse 'vendicarsi', sono passati anni da New Vegas. Ma non mi sembra nemmeno il… - antoniopizzo : @giorgiotiretti Non credo che Obsidian volesse 'vendicarsi', sono passati anni da New Vegas. Ma non mi sembra nemme… -