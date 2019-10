Eva Henger rifiuta l’incontro con Lucas a Live-Non è la d’Urso Peracchi | “Ora procederò

Live Non è la D'Urso - Lucas Peracchi ed Eva Henger - nessun incontro chiarificatore : Lucas Peracchi è entrato nell'ascensore di Live Non è la D'Urso per un confronto con Eva Henger dopo le polemiche delle scorse settimane. La donna non c'era ma, in compenso, era presente una lettera"Carissima Barbara conosci la stima e l'affetto per te. Anche questa volta sarei stata più disponibile ma sono stata avvertita dal mio avvocato che Lucas mi ha denunciato per diffamazione. Il mio avvocato mi ha vietato di partecipare. Lucas ha ...

Lucas Peracchi - fidanzato di Mercedesz Henger : «Non ho denunciato Eva Henger ma voglio le scuse pubbliche» : «Litigavano tantissimo, come tutte le coppie, ma arrivare alla violenza come ha detto Eva… Lucas è un tipo che trattiene, trattiene, trattiene e si sfoga a parole». É la madre di Lucas Peracchi, Bonnie, a Domenica Live con il figlio, ad aggiungere nuovi dettagli alla storia che vede protagonisti Mercedesz Henger, il fidanzato Lucas, appunto, e Eva Henger che accusa il giovane di essere stato violento con la figlia e di impedirle di parlare con ...

Lucas Peracchi contro Eva Henger : «Non l'ho denunciata - ma voglio scuse pubbliche». : «Litigavano tantissimo, come tutte le coppie, ma arrivare alla violenza come ha detto Eva? Lucas è un tipo che trattiene, trattiene, trattiene e si sfoga a parole». É...

Lucas Peracchi con la madre Bonnie a Domenica Live : "Non ho denunciato Eva Henger. Ma ora ho l'etichetta addosso di uno che picchia le donne..." (Video) : Dopo l'intervista a Eva Henger e al figlio Riccardino, che abbiamo visto la scorsa settimana, Barbara D'Urso, durante la puntata di oggi di Domenica Live, ha intervistato Lucas Peracchi e la madre Bonnie.Quest'ultima ha nuovamente parlato della telefonata con la quale Eva Henger avrebbe minacciato di rovinare la reputazione di suo figlio. In studio, la signora Bonnie ha ribadito il fatto che suo figlio non è un ragazzo violento:prosegui la ...

Lucas Peracchi a Domenica Live rivela : “Eva Henger vuole rovinarmi” : Domenica Live: Lucas Peracchi fa una nuova rivelazione su Eva Henger Lucas Peracchi è stato, ancora una volta, il protagonista della busta choc di questa settimana di Domenica Live. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite di Barbara d’Urso insieme a sua madre che è intervenuta in suo favore. I due hanno replicato alle dichiarazioni fatte la settimana scorsa da Eva Henger, lanciando nuove accuse verso la mamma di Mercedesz. ...

Lucas Peracchi con la madre Bonnie a Domenica Live : "Non ho denunciato Eva Henger. Ma ora ho l'etichetta addosso di uno che picchia le donne..." : Dopo l'intervista a Eva Henger e al figlio Riccardino, che abbiamo visto la scorsa settimana, Barbara D'Urso, durante la puntata di oggi di Domenica Live, ha intervistato Lucas Peracchi e la madre Bonnie.Quest'ultima ha nuovamente parlato della telefonata con la quale Eva Henger avrebbe minacciato di rovinare la reputazione di suo figlio. In studio, la signora Bonnie ha ribadito il fatto che suo figlio non è un ragazzo violento:prosegui la ...

Lucas Peracchi : "Ho querelato Eva Henger" : Lucas Peracchi è un fiume in piena. Nell'occhio del ciclone in quanto accusato dalla suocera Eva Henger di aver maltrattato la figlia Mercedesz, sua fidanzata, l'uomo a Novella 2000 ha raccontato qualche dettaglio in più sulla loro vita di coppia: “Tra me e Mercedesz non è mai successo nulla di violento. Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l’ho plagiata sensualmente come dice sua madre. ...

Eva e Mercedesz Henger fuori da Pechino Express? : I rapporti tesi tra Mercedesz ed Eva Henger stanno probabilmente iniziando ad avere pesanti ripercussioni anche sui rapporti lavorativi di madre e figlia. Le due sono al centro di un infinito carosello mediatico di accuse, che gravita attorno a Lucas Peracchi che secondo Eva avrebbe fatto violenza sulla figlia. Stando a quanto riferito a Vite da Copertina, programma condotto da Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalegno, questo avrebbe portato la ...

Eva Henger - la replica di Mecedesz Henger : «Non ci si può fidare nemmeno della propria madre». E Lucas Peracchi attacca : «Deve pagare le bollette» : Continua la saga familiare in casa Henger. Mercedesz risponde nelle stories su Instagram alla madre Eva che ieri era ospite a Domenica Live. «Non ci si può fidare nemmeno della propria madre… Ha cambiato versione tante volte perché è una bugiarda, ma dove vuole arrivare?», dice la ragazza, mentre il fidanzato Lucas Peracchi, più volte accusato di averla manipolata, aggiunge in sottofondo: «Deve pagare le bollette». «Da quando è iniziata ...

Pechino Express 2020 - il retroscena su Eva e Mercedesz Henger : “Saltate” : Pechino Express 2020, il retroscena su Eva e Mercedesz Henger: “Saltate” Mercedesz ed Eva Henger continuano a essere chiacchieratissime in questi giorni per via della battaglia che si stanno facendo a distanza. Tutto è cominciato quando la madre ha dichiarato che la figlia sarebbe stata vittima di violenze subite da parte dell’attuale compagno, l’ex tronista […] L'articolo Pechino Express 2020, il retroscena su Eva ...

Eva Henger - la replica di Mecedesz Henger : «Non ci si può fidare nemmeno della propria madre». E Lucas Peracchi attacca : «Deve pagare le bollette» : Continua la saga familiare in casa Henger. Mercedesz risponde nelle stories su Instagram alla madre Eva che ieri era ospite a Domenica Live. «Non ci si può fidare nemmeno della propria madre… Ha cambiato versione tante volte perché è una bugiarda, ma dove vuole arrivare?», dice la ragazza, mentre il fidanzato Lucas Peracchi, più volte accusato di averla manipolata, aggiunge in sottofondo: «Deve pagare le bollette». «Da quando è iniziata ...

Mercedesz Henger contro la madre Eva : La finta famiglia felice non siamo io e Lucas : Continua il botta e risposta tra Mercedesz Henger e la madre Eva dopo le ultime dichiarazioni di quest’ultima nel salotto di Domenica Live. La Henger, che si è detta disposta ad un chiarimento con la figlia, ha sottolineato di non aver mai accusato Lucas Peracchi di violenza nei confronti di Mercedesz, ridimensionando tutte le denunce fatte precedentemente via social e attraverso i microfoni di Canale 5. Stanca di queste dichiarazioni, però, ...

Mercedesz Henger replica a Eva. Lucas : “DovEva pagare le bollette” : Dopo Domenica Live, Mercedesz Henger risponde alle accuse della madre. Anche Lucas ribatte: “Deve pagare le bollette” Decisa a muovere ancora battaglia contro Lucas Peracchi, attuale fidanzato della figlia Mercedesz, Eva Henger continua a rivelare dettagli dell’intricata vicenda. Gli ultimi sono stati resi noti a Domenica Live. Ancora una volta, si è parlato della presunta […] L'articolo Mercedesz Henger replica a Eva. ...

Eva Henger in lacrime per la figlia Mercedesz : Facciamo pace : Dopo aver lanciato accuse di violenza a Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz, Eva Henger è tornata nel salotto di Domenica Live insieme al figlio Riccardino. Aiutata dal ragazzo, Eva Henger ha continuato ad asserire che la figlia Mercedesz si è allontanata da lei in seguito alla relazione con l’ex tronista su cui, però, ha voluto fare chiarezza. “Non ho mai detto che ha pestato a sangue mia figlia perché altrimenti sarei andata io a ...