Cos’è IQOS 3 Duo e come vuole aiutare i fumatori ad abbandonare le sigarette

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Distribuito in 51 paesi e ormai usato da 12,4 milioni di utilizzatori,in soli 5 anni è diventato il quarto marchio del tabacco più venduto al mondo ed è al suo ingresso sul mercato americano dopo aver ricevuto l’ok della Food and Drug Administration che vi ha individuato uno strumento adeguato alla tutela della salute pubblica. Il dispositivo Philip Morris che non brucia ma scalda il tabacco è già alla versione avanzata della sua terza generazione.3 DUO, in vendita dal prossimo 4 novembre, è il top di gamma di una famiglia in cui ogni prodotto è frutto di uno sviluppo costante che abbina ricerca tecnologica, di design, di qualità dell’esperienza e di qualità del tabacco (anche in termini di ecosostenibilità) al dialogo diretto con i consumatori per migliorare e rendere sempre più gratificante il suo utilizzo e accompagnarli al meglio nella via di uscita dal fumo delle ...

terry57 : Cos’è quel palazzo di Milano che si apre come una chiusura lampo? - LucyKay94 : RT @fiddlerxx: Cos'è questa puzza? Non ho capito se qualcuno ha scoreggiato o sta fumando l'iqos. - Non_Sa_Di_Tappo : RT @fiddlerxx: Cos'è questa puzza? Non ho capito se qualcuno ha scoreggiato o sta fumando l'iqos. -