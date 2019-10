Corsera | solo Ancelotti non si preoccupa

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Una domenica da dimenticare e una classifica grigia come non lo era da 4 anni a questa parte, questo il riassunto del Corriere della Sera sulla situazione del Napoli. Il primo pareggio della Spal è un colpo al cuore di. Il Napoli sperava di compiere il salto di qualità, mettersi definitivamente alle spalle i malesseri dentro lo spogliatoio e sfruttare l’onda lunga della scintillante vittoria di Salisburgo per avvicinarsi a Juventus e Inter. Definisce “beato ottimismo” quello dinelle parole del post partita quando parla di una buona prestazione da parte dei suoi a cui non ha nulla da rimproverare. Per svoltare alla squadra diservirebbe di più. Ci prova, ma non riesce a dare continuità alla sua azione. Generosa, a tratti intraprendente, mai però sufficientemente incisiva. Mercoledì ci sarà la sfida con l’Atalanta e non ci saranno ...

