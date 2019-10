Tempesta d' amore | spoiler fino al 3 novembre | Denise e Joshua si baciano

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Glidella nota fictiond'ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse su Rete 4 da lunedì 28 ottobre a domenica 3, al Fürstenhof Christoph ed Eva saranno ormai considerati morti, tranne che per Valentina, la quale non perderà le speranze. La ragazza è fermamente convinta che sua madre sia ancora viva. Successivamente Robert,decideranno di partire per andare a cercare la coppia scomparsa. Nel frattempo Eva e Christoph si troveranno in gravi difficoltà a causa delle loro condizioni di salute, oramai alquanto precarie e penseranno di non farcela....

antonino365 : RT @antonino365: Cercami nella tempesta come il desiderio che hai in testa, cercami nel fuoco come la passione che brucia nel tuo cuore, ce… - antonino365 : RT @antonino365: Vulnerabile al l’amore, mi innamoro senza una ragione, scatta una molla nella testa e incominci a inseguire la tempesta, s… - antonino365 : RT @antonino365: L'amore illumina il percorso come un faro che ti conduce in porto, ti aiuta e ti da conforto, non ti lascia affondare nel… -