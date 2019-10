Salerno in lutto | ragazza 15enne si toglie la vita gettandosi sotto un treno

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Agropoli e tutta la Campania in lacrime per il folle gesto di Giorgia, la quindicenne che nella giornata di ieri ha deciso dirsi lail-Paola. Lanon avrebbe superato la morte del fidanzato, che qualche mese prima aveva deciso di farla finita sparandosi un colpo mentre si esercitava al poligono. Il folle gesto I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri, sabato 26 settembre, ad Agropoli, in provincia di. Giorgia Saja era uscita di casa al mattino per recarsi, come di consueto, a scuola, a Vallo della Lucania. La, però, non sarebbe rientrata a Pollica, piccolo paesino dove viveva insieme alla sua famiglia, al termine delle lezioni, ma avrebbe deciso di recarsi in stazione, dove ha cominciato a studiare nel dettaglio gli orari delle partenze e degli arrivi di tutti i treni in transito. Alcuni testimoni ...

salernotoday : Lutto nel mondo dell'arte e della scuola a Salerno: si è spento Tufano - salernotoday : Lutto nel mondo della scuola a Salerno: addio a Francesco Cardaropoli - salernonotizie : Salerno a lutto per la morte dell’ultras granata Antonio Liguori -