Precipitano giù dal viadotto travolti da auto | morte 2 persone

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Sono stati sbattuti all'aria su unstradale dell'Olfantina bis, in prossimità dello svincolo Montemarano (Avellino), per prestare aiuto ad un'in panne. Così, due cittadini serinesi, Carmine Molisse, 52 anni, e Antonio De Feo, 64 anni, sono morti in circostanze a dir poco tragiche. Stando a quanto si apprende dal sito d'informazione nuovairpinia.it, l'impatto fatale sarebbe avvenuto pressapoco alle ore di domenica mattina ma la dinamica dell'incidente risulta ancora poco chiara. Da una prima ricostruzione dell'incidente, le due vittime sono state travolte da un'vettura lanciata a piena velocità mentre si trovavano accanto al parapetto del lungoavellinese, precisamente al chilometro 326. La macchina li avrebbe centrati in pieno, tanto da sbalzarli giù dal ponte. A quanto pare, le vetture coinvolte nella carambola mortale sono quattro. Tuttavia, resta ancora da ...