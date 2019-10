Nicole Kidman a Keith Urban | «Buon compleanno amore mio!»

Primo trailer per Bombshell con Nicole Kidman - Charlize Theron e Margot Robbie : storia di uno scandalo : Bombshell con Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie: un cast eccezionale per una storia triste, ma vera. Bombshell è la ricostruzione di fatti realmente accaduti e risalenti al luglio 2016. È in quel periodo che il numero uno della Fox News, Roger Ailes, consulente dei media per tanti presidenti americani e in quell’anno consigliere della campagna elettorale di Donald Trump, è costretto ad abbandonare la sua carica per accuse di ...

La figlia di Nicole Kidman vuole fare la regista. L'attrice : "La mia prima reazione è stata Wow" - : Marina Lanzone La piccola Sunday Rose ha 11 anni e le idee molto chiare. Per Nicole Kidman questo è "il progresso": le donne di oggi sono più determinate e sanno cosa vogliono "Cosa vuoi fare da grande?". Quante volte ci siamo fatti questa domanda in passato? I bambini e adolescenti hanno tanti desideri e ambizioni, che purtroppo nel tempo cambiano, spesso si "rimpiccioliscono" o non si realizzano. Sicuramente per arrivare a fare il ...

Kerry Washington in The Prom - il musical di Ryan Murphy con Nicole Kidman e Maryl Streep : Un perfetto mix di stelle delle serie tv che amiamo e di cui non possiamo fare a meno, questo è riuscito a fare Ryan Murphy e l'arrivo di Kerry Washington in The Prom non fa altro che confermarlo. Il genio inarrestabile delle serie tv, e non solo, ha in mente già un progetto che odora già di nomination all'Oscar visto che si tratta di un musical che sarà sfornato il prossimo autunno, giusto in tempo per qualche nomination. L'amata Olivia ...

Il segreto dei suoi occhi - Rai 3/ Streaming video del film con Nicole Kidman : Il segreto dei suoi occhi in onda su Rai 3 oggi, giovedì 3 ottobre 2019, dalle ore 21:20. Nel cast Nicole Kidman, Julia Roberts. Streaming del film

IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI - RAI 3/ Curiosità sul film con Nicole Kidman - 3 ottobre - : Il SEGRETO dei SUOI OCCHI in onda su Rai 3 oggi, giovedì 3 ottobre 2019, dalle ore 21:20. Nel cast Nicole Kidman, Julia Roberts. Curiosità sul film

Vacanze fiorentine per Nicole Kidman e Keith Urban : Le celebrità di Hollywood amano Firenze. La prova? Le visite al capoluogo toscano, in poco meno di due giorni, di due dive americane del calibro di Nicole Kidman e Kylie Minogue. La presenza a Firenze della cantante e dell'attrice australiana è stata svelata da alcune fotografie scattate all'interno degli Uffizi. Se la visita culturale di Kylie Minogue è durata poche ore, giusto il tempo del tour privato al museo fiorentino, l'arrivo in città ...

Charlize Theron scherza su una relazione a tre con Nicole Kidman e Margot Robbie : Charlize Theron ha infiammato Twitter con il suo ultimo post pubblicato, in cui l'attrice ha confessato di essere impegnata in una relazione con due donne. La didascalia del post, infatti, recita: "Sento di dover essere onesta. Sono impegnata in una relazione. Con entrambe queste signore". Le donne in questione, come prova l'immagine postata ad accompagnare il tweet, sono le due dive del cinema americano Nicole Kidman e Margot Robbie. La prima ...

Nicole Kidman star al Festival di Toronto per “Il cardellino” : Nicole Kidman protagonista al Festival di Toronto dove ha presentato "Il Cardellino", adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Donna Tartt, vincitore del Pulitzer. L'attrice ha sfilato sul tappeto rosso con un abito nero lungo e a bustino e ha rivelato di aver amato il libro e la sceneggiatura del film. "Penso sia un dramma per adulti - ha detto - una storia emotiva, davvero intensa e brillante".

MOULIN ROUGE! RAI 3/ Curiosità sul film con Nicole Kidman - oggi - 8 settembre 2019 - : MOULIN ROUGE! in onda su Rai 3 oggi, domenica 8 settembre, alle ore 21.20. Nel cast Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo. Curiosità sul film.

Moulin Rouge! : trama - cast e curiosità del film con Nicole Kidman ed Ewan McGregor : Domenica 8 settembre, dalle 21.20 in poi su Rai3, va in onda l’acclamatissimo Moulin Rouge!, film del 2001 firmato da Baz Luhrmann e che vanta Nicole Kidman ed Ewan McGregor nei due ruoli principali. Moulin Rouge!: trailer Moulin Rouge!: trama Arrivato da Londra nella Parigi del 1899, il giovane scrittore Christian entra in contatto con le dominanti compagnie di ‘bohemiens’, dove gira anche Toulouse Lautrec, e riceve ...

Taylor Swift ha adorato la cover di “Lover” fatta da Keith Urban (aka il marito di Nicole Kidman) : <3 The post Taylor Swift ha adorato la cover di “Lover” fatta da Keith Urban (aka il marito di Nicole Kidman) appeared first on News Mtv Italia.

Nicole Kidman strega Taormina : Amo i registi ossessivi che ti spingono oltre il limite : Nicole Kidman incanta Taormina. La stelle di Hollywood è arrivata in Sicilia per partecipare la Taormina Film Fest, dove ha tenuto una masterclass e ha ricevuto al Teatro Antico il premio Arte Award. L’attrice si è raccontata, a partire dal suo amore per l’Italia (“Quando a 17 anni decisi di vedere il mondo andai ad Amsterdam e Roma”) per arrivare al cinema. “Amo i registi ossessivi, che ti spingono al limite. Mi sento figlia di Fellini e ...

Nicole Kidman ... mi sono liberata di Hollywood : Nicole Kidman dice di aver avviato il suo lavoro di produttrice esecutiva. Il che in questo momento, significa soprattutto una cosa: la seconda attesissima stagione di “Big Little Lies”, attualmente su “Sky Atlantic” e “Now Tv”, in cui interpreta una donna abusata dal marito in un cast di personaggi femminili forti a cui si è aggiunta anche Meryl Streep nei panni di sua suocera. “La parola forte, però, inizia ad essere abusata – ha detto ...

Keith Urban e Nicole Kidman sempre più innamorati : Bellissimi, innamorati e felici: Keith Urban e Nicole Kidman sanno cos'è l'amore e lo dimostrano al mondo a 13 anni dal loro matrimonio. La storia d'amore tra Nicole Kidman e Keith Urban sembra non conoscere crisi. A 13 anni dal loro matrimonio, il cantante ha stupito tutti con una dolce dedica alla moglie per celebrare l'anniversario e sussurrare ancora una volta al mondo il loro amore. “Tredici anni di magia, musica, romanticismo, ...