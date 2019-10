Brexit | l’Ue pronta a concedere una proroga di tre mesi al Regno Unito

Brexit - il Parlamento approva il pacchetto ma boccia l’iter sprint chiesto da Johnson per arrivare all’uscita dall’Ue il 31 ottobre : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la mozione presentata dal governo di Boris Johnson per imporre un iter sprint al completamento del processo di ratifica dell’accordo sulla Brexit, processo avviato oggi con l’approvazione in prima lettura del pacchetto di leggi attuative del Withdrawal Agreement Bill. Lo stop sui tempi rappresenta un duro colpo per il premier Tory e rischia di far svanire il suo obiettivo di un’uscita concordata ...

Brexit : «Il governo ha i numeri per far passare l’accordo con l’Ue» : “A dispetto di certi intrallazzi parlamentari”, ha detto Raab, “sembra proprio che abbiamo i numeri per far passare” il deal. Per questo l'esecutivo intende riproporre la questione in aula già a partire da lunedì

Brexit - Johnson ha chiesto il rinvio dell’uscita al 31 gennaio (con una lettera non firmata). Ma Gove : “Usciremo dall’Ue il 31 ottobre” : La lettera con cui il Regno Unito chiede un nuovo rinvio per l’uscita dall’Ue è arrivata a Bruxelles, ma in calce non c’è la firma del primo ministro. E’ lo stratagemma utilizzato da Boris Johnson per tenere tutto insieme: l’obbligo di chiedere l’estensione derivante dalla la legge anti-no deal – approvata a settembre dai suoi oppositori in Parlamento per obbligarlo a farlo laddove un accordo di divorzio ...

Brexit - “un milione di persone” in strada contro l’uscita dall’Ue. Esultanza dopo il ‘sì’ di Westminster al rinvio – FOTOGALLERY : Una folla in festa davanti a Westminster: in centinaia di migliaia (un milione di persone, secondo gli organizzatori) hanno esultato di fronte al Parlamento britannico quando è arrivata la notizia del ‘sì’ dei deputati all’emendamento Letwin che ha rinviato il voto sull’accordo di divorzio dall’Ue, raggiunto in extremis con Bruxelles dal premier conservatore Boris Johnson. La manifestazione, organizzata da People’s Vote, ...

Brexit. Johnson invierà all’Ue la lettera di rinvio per evitare il carcere : A Downing St sono convinti che Boris Johnson si sia convinto ad inviare comunque all’Ue la lettera di rinvio, per

Brexit - governo battuto : ok all’emendamento che rinvia l’uscita. Johnson : “Non negozierò con l’Ue alcun rinvio. Noi fuori il 31 ottobre” : governo Johnson battuto sull’emendamento Letwin. La Camera dei Comuni ha approvato con 322 sì e 306 no la proposta di modifica presentata dall’ex Tory Oliver Letwin e appoggiata dalle opposizioni che chiede che anche in caso di approvazione dell’accordo raggiunto dal governo con Bruxelles l’uscita del Regno Unito dalla Ue sia rinviata a dopo il 31 ottobre, se entro quella data non sarà approvata dal Parlamento tutta la legislazione ...

Johnson trova l’accordo con l’Ue sulla Brexit. Ora fuori la lavagna : si va ai Comuni : Milano. Quando c’è la volontà, l’accordo si trova, ha detto felice il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, poco prima di arrivare in conferenza stampa con il premier inglese, Boris Johnson, anche lui raggiante, perché nel frattempo i suoi sostenitori a Londra gridavano: questa

Brexit - l’Ue dà via libera alla ripresa di negoziati «intensi» : I negoziati riprenderanno subito in modalità “tunnel”, cioè riservati e segreti e con la speranza di un’uscita dalla galleria a breve

Brexit - Tusk contro il premier Johnson : gioca a “uno stupido scaricabarile”. Farage : “Facciamo fuori il mostruoso progetto dell’Ue” : “Uno stupido scaricabarile”. In un tweet, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, attacca il primo ministro britannico Boris Johnson e, in particolare, la sua strategia per ottenere un nuovo accordo con l’Ue sulla Brexit senza perdere la faccia in patria, dopo le minacce di no deal che porta avanti fin dalla candidatura a leader Tory in seguito alle dimissioni di Theresa May. L’ex presidente del Consiglio ...

Brexit - ambasciatori all’Ue e capo negoziatore Barnier bocciano la proposta di Boris Johnson : “Mancano le basi per concludere un accordo” : Dopo la fredda risposta della Commissione europea alla nuova, e ultima, proposta del governo di Boris Johnson per giungere a un accordo tra Ue e Regno Unito sulla Brexit, anche da parte dei negoziatori di Bruxelles arriva la notizia che, al termine della riunione tra gli ambasciatori dei 27 (Coreper) e il capo negoziatore, Michel Barnier, gli Stati membri hanno “concordato che le proposte del Regno Unito non forniscono le basi per ...

Le “concessioni” di Johnson sulla Brexit. Per l’Ue “passi avanti”. Resta nodo dogane : Due confini in un'isola, attraverso una "zona normativa" che comprenda temporaneamente, secondo indiscrezioni fino al 2025, Irlanda e Irlanda del Nord: e' l'offerta, che sa di ultimatum, che Boris Johnson ha fatto sulla Brexit a Jean-Claude Juncker, capo uscente della Commissione europea, e che ha aperto un minuscolo spiraglio nel negoziato tra Londra e Bruxelles, che l'ha definita "un passo avanti". Il piano britannico per una Brexit concordata ...

Johnson presenta la sua proposta all’Ue sulla Brexit - ma il no deal non è scongiurato : Bruxelles. Boris Johnson ha lanciato all’Unione europea il suo ultimatum “new deal o no deal” e, malgrado tutti i dubbi sulla nuova proposta del premier britannico, la Commissione ha risposto con un cortese “continuiamo a discutere”. Nonostante tutta la retorica sul “riprendere il controllo”, Johnso

Brexit - la Corte specifica : è illegale la sospensione del Parlamento non l’addio all’Ue : La Corte Suprema del Regno Unito ha dichiarato il caso della sospensione del Parlamento da parte del Primo Ministro “giurisdizionabile“, di sua competenza: la prorogation può dunque essere oggetto di una decisione giudiziaria. I giudici supremi hanno così bocciato la decisione della High Court inglese e accolto la decisione della Inner Court della Court of Session scozzese. Il caso portato alla Corte Suprema, come ha sempre tenuto a ...

L’Ue detta i tempi per la Brexit : “Dodici giorni per presentare il piano o è tutto finito” : Il premier finlandese Rinne, presidente di turno del’Unione, avverte Johnson: «La linea è stata concordata con Macron»