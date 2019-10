Al Baghdadi è morto e stavolta è vero

al-Baghdadi morto in un raid <br> "Si è fatto esplodere" : Il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi sarebbe morto in un raid nel nord-ovest della Siria secondo fonti militari americane, riportate da Fox News e Newsweek. Siria, raid russo contro l’ISIS: “Potremmo aver ucciso al-Baghdadi” Si susseguono ormai da giorni le indiscrezioni sulla possibile morte del califfo dello Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi Nato a Samarra in ...

Al Baghdadi - media Usa : “Capo dell’Isis morto in un raid in Siria”. Donald Trump su Twitter : “È successo qualcosa di molto grande” : Colpito o suicidatosi quando ha compreso che non c’era più scampo. La dinamica non è ancora chiara, ma i media statunitensi non hanno dubbi: il “califfo” Abu Bakr al Baghdadi è morto durante un raid delle forze Usa in Siria. Dopo una caccia durata 5 anni, grazie a informazioni della Cia sulla sua localizzazione, gli Stati Uniti hanno scovato il capo dell’Isis nella zona di Idlib, nascosto dentro un compound. Fonti del ...

Morto al-Baghdadi. Fonti Pentagono : "Si è fatto esplodere" : Abu Bakr al Baghdadi si sarebbe ucciso dopo un breve scontro a fuoco con i soldati Usa entrarti nel compound dove si nascondeva. Avrebbe azionato il detonatore di un giubbotto esplosivo facendosi saltare in aria. Lo raccontano Fonti del Pentagono. Fonti di sicurezza di Siria, Iraq e Iran confermano la morte, secondo quanto riporta ReutersIl leader dell’Isis è stato colto dal raid mentre era con alcuni familiari nel nord della Siria. ...

