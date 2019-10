Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Nella notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre letornerannodalle 3 alle 2: le giornate diventano più corte e si dorme un'ora in più Alle 3 di questa notte (tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre) ledell'orologio tornerannodalle 3 alle 2: è arrivata l'ora. Si dormirà così un'ora in più, ma le giornate saranno più corte con il buio che arriverà prima. L'oraresterà in vigore fino al 29 marzo 2020, poi tutto dipenderà dalla decisione di ciascun Stato membro dell'Ue. Lo scorso marzo, infatti il Parlamento europeo ha votato a favore dell'abolizione del cambio stagionale e saranno quindi i vari Paesi a decidere come regolare le. Secondo quanto stabilito dal Parlamento europeo, i Paesi che decideranno di mantenere l'ora legale dovrebbero regolare gli orologi per l'ultima volta nel marzo 2021. ...

Radio105 : #26ottobre, stanotte torna l'#orasolare! Ricordatevi le lancette... ? - Mariappola : Ho appena realizzato che stanotte torna l'ora solare - SienaFree : Stanotte torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora -