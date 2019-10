Non vince nemmeno l’Inter | 2-2 col Parma e la Juve resta prima

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 26 ottobre 2019) Nonl’Inter: 2-2 col. L’Inter non approfitta del pareggio dellantus a Lecce. La squadra di Conte viene fermata in casa dai gialloblù. La squadra di Sarriquindiin classifica, sempre con un punto sui nerazzurri. È il sabato nero, diciamo grigio, delle prime due in classifica. Il campionato rallenta e domani il Napoli potrebbe approfittarne, anche se contro la Spal non sarà semplice. Di certo questi risultati saranno uno sprone. Chi pensava sarebbe stata una passeggiata da parte dell’Inter, si è sbagliato e di grosso. La squadra di D’Aversa ha disputato un’ottima partita e se l’è giocata alla pari con la formazione di Conte. Anzi nel primo tempo ha messo decisamente in difficoltà l’Inter che pure è andata in vantaggio con un trio di Candreva deviato. In velocità, in contropiede, ilha fatto male alla ...

