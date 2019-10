Manovra | bonus fiscale del 30% per i commercianti | sconti sui pagamenti con carte e

Manovra - carta bimbi da 400 euro mensili : come funziona il bonus : bonus da 400 euro previsto per ogni figlio, dalla nascita fino al terzo anno di vita. Si tratterà di una carta servizi con cui si potranno pagare diverse spese, fra cui ad esempio la quota per l'asilo nido o la baby sitter. Ad annunciare i nuovi dettagli è la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti. La misura conterebbe su di un fondo iniziale di 500 milioni di euro.Continua a leggere

Il bonus cultura per i diciottenni torna in Manovra ma dimezzato : È l’incentivo al consumo culturale introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 durante il governo Renzi. Il governo giallo rosso punta a rinnovarlo, ma la copertura prevista nel Ddl di bilancio che approderà nei prossimi giorni in parlamento passa da 240 a 160 milioni: quindi 80 milioni in meno

Dalla "carta bimbi" al bonus Befana (e aumentano le sigarette) : le misure della Manovra : Sostegno alle famiglie e ai redditi bassi, ma anche nuove tasse su plastica e bibite gassate, oltre ad un piano per...

Manovra - rinnovato per il 2020 il bonus cultura per i diciottenni. Ma i fondi calano : Il «portafoglio» passato da 240 a 160 milioni. Il Pd: vogliamo comunque confermare l’assegno di 500 euro

Manovra - bozza decreto fiscale : stretta sul contante dal pos ai superbonus : Il duello all’evasione è vivo nella bozza del decreto fiscale: limita l’uso del denaro contante a mille euro. La Manovra economica 2020 parte con un déjà-vu sull’uso del contante, reintroducendo le limitazioni del denaro liquido proposte dal Governo Monti. Precisamente il decreto fiscale prevede per i primi due anni una riduzione del contante da 3 mila a 2 mila euro; poi scatterà dal primo gennaio 2022 la soglia dei mille euro. Al momento ...

Manovra - dal pos ai superbonus : ecco quando entrano in vigore le nuove misure : Arriva una novità per il “superbonus della Befana”: come previsto, arriverà a gennaio 2021 ma premierà solo le spese effettuate con carte e bancomat a partire da luglio 2020. Slittano a luglio 2020 sia l'abbassamento del tetto al contante da 3mila a 2mila euro, sia le multe per chi non faccia pagare con pos, nell'attesa di un accordo sul calo dei costi delle commissioni delle carte di credito.

Manovra : intesa su contanti - carcere per evasori e Bonus Befana. Rinviata la discussione sulle Partite Iva : Aggiornamento 09:30 - Il Governo ha raggiunto un punto d'intesa sulla Manovra, almeno per quanto riguarda il limite all'uso dei contanti ed il carcere per i grandi evasori. discussione Rinviata, invece, per quanto riguarda il regime forfettario alle Partite iva.La stretta all'uso dei contanti - con abbassamento a 2mila euro della soglia massima - è stata Rinviata al mese di luglio, così come le multe per i commercianti che non utilizzano il ...

Manovra 2020 - nuovo accordo di Governo : slitta tetto contante - bonus befana nel 2021 : Il cantiere dalla Manovra 2020 è ancora aperto, le ultime novità saltano fuori da un vertice fiume della maggioranza di Governo, che si è riunita nella serata di ieri (21 ottobre) a Palazzo Chigi, per cercare di scongiurare una crisi ancora prima che la nuova Legge di bilancio veda la luce, e trovare un nuovo accordo sui punti chiave dell’impianto. Un vertice durato oltre due ore, che ha dato i suoi frutti, a una settimana dal via libera ...

**Manovra : stime governo - con bonus Befana platea carta credito raddoppierà** : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – La platea degli italiani che usa la moneta elettronica potrebbe raddoppiare, passando dagli attuali 6-7 milioni di utenti a 15 milioni. Questa la stima del governo, che sta lavorando al cosiddetto bonus Befana e, più in generale, alle misure per favorire l’uso di Pos e carte di credito. Le risorse a disposizione restano 3 miliardi, che si tradurrebbero in un bonus tra i 300 e i 500 euro che, viene fatto ...

Manovra - multe su Pos posticipate a luglio 2020. Intesa su carcere evasori in dl fisco. Superbonus Befana nel 2021 : L'applicazione obbligatoria di sanzioni sui Pos, a quanto si apprende, è posticipata al luglio del 2020, nell'attesa di un accordo sull'abbassamento dei costi delle commissioni...

Contanti : dalla spesa al mini market all'idraulico - in Manovra bonus pagamento con card : Meno contante si può utilizzare, meno evasione fiscale si crea, questa potrebbe essere l'idea che sta spingendo il governo a varare un pacchetto di misure che faranno da contrasto all'uso di denaro contante. A dire il vero tutto è già stato inserito nella legge di Bilancio, ma la Manovra è stata stesa con clausola "salvo intese" e questo apre alle più disparate ipotesi, almeno fino a quando le due Camere non approveranno l'atto. Inoltre, ...

Manovra - Cia : “No allo stop al bonus verde - è strategico” : Cia-Agricoltori Italiani e l’associazione dei Florovivaisti Italiani chiedono alla ministra Bellanova di affrontare la questione della proroga e del rifinanziamento del bonus verde nella Legge di bilancio e nel Dl Clima. Cia e Florovivaisti Italiani “sono fiduciosi – si legge in una nota – che un Governo sensibile ai temi ambientali non possa sottovalutare l’importanza della misura, che dopo la sua introduzione nel 2018 ha ...

Manovra - Coldiretti : “Serve il bonus verde per contrastare lo smog” : Nella lotta allo smog va confermato in Manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla prossima Manovra di bilancio. Si tratta di una misura strategica vitale per un Paese come l’Italia che fa parte del gruppo dei Paesi Ue che sforano sistematicamente i limiti di legge ...

Manovra - bonus facciate per le case : prorogati gli sconti sui lavori : sconti fiscali per le ristrutturazioni e il risparmio energetico prorogati, con la significativa creazione di un nuovo incentivo destinato alla riqualificazione dei centri urbani, che si aggiunge...