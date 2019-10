VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP | GP Australia 2019 | “Collo e colonna stanno soffrendo Ho

VIDEO Jorge Lorenzo : “La Honda non è fatta per il mio stile di guida ma rimango qui” : Ennesima giornata difficile per Jorge Lorenzo che è finito fuori dalla zona punti nel GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha raccontato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Bisogna tenere in conto tutti i fattori. La moto per il momento non è fatta per il mio stile di guida, devo sempre guidare in maniera forzata e non naturale. Gli infortuni mi hanno fatto male. Il fatto che la Honda fosse concentrata sul ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : tutto il nervosismo di Jorge Lorenzo nel box Honda durante le prove libere : Non sembra avere fine il calvario di Jorge Lorenzo alla Honda HRC. Lo spagnolo è entrato in un vortice di negatività da cui non sembra in grado di uscire in tempi celeri, come testimoniano le difficoltà incontrate anche quest’oggi nella prima giornata di prove libere in Giappone sulla pista di Motegi. Il maiorchino ha chiuso in 17^ posizione nella classifica combinata a quasi 2″ di ritardo dalla vetta, confermandosi il pilota Honda ...

Lo scorso anno non fu un'esperienza fortunata, terminata subito con una brutta caduta. Jorge Lorenzo torna in Thailandia, per il GP di Burinam: l'iberico si testerà sulla pista asiatica e l'obiettivo è quello di fare bene, provando magari a stare con i migliori. VIDEO MOTOGP, GP Thailandia: LE PAROLE DI Jorge Lorenzo

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo : “Non un grande risultato - ma piccoli passi in avanti” : Nonostante il 20esimo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, Jorge Lorenzo vuole guardare positivo in vista della gara di domani. Il maiorchino, che sta lottando da tempo con una Honda che proprio non riesce a digerire, specialmente in frenata ed in ingresso di curva, spiega di avere notato comunque alcuni piccoli passi in avanti nella giornata odierna, che lo fanno sperare in un miglioramento dopo settimane ...

VIDEO Johann Zarco al posto di Jorge Lorenzo in Honda? Qualcosa più di una suggestione in MotoGP : Tiene banco in MotoGP un possibile cambiamento o giro di piloti che sarebbe clamoroso: il francese Johann Zarco al posto dello spagnolo Jorge Lorenzo? Perché no. La condizione dell’iberico in Honda è sempre più problematica e la differenza prestazionale tra il maiorchino e Marc Marquez imbarazzante. Ecco che potrebbe prefigurarsi questa situazione, anche perché il transalpino è senza sella per l’anno prossimo, dopo essere stato ...

Mostra qualche passo in avanti nelle qualifiche ufficiali del GP di Sa Marino di Misano, valido per il Mondiale della motoGP lo spagnolo Jorge Lorenzo. L'iberico però è ancora lontano dai primi e continua a pagare dazio da sul connazionale e compagno di box Marc Marquez. LA VIDEOINTERVISTA DI Jorge Lorenzo