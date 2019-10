MotoGp – Fabio Quartararo | che volo nelle FP1 in Australia! Infortunio alla gamba | il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Brutta caduta perFP1 del Gp d’Australia: il giovane pilota francese costretto a saltare le FP2 Si apre in maniera alquanto amara il weekend del gp d’Australia per. Il giovane pilota francese non è riuscito a completare la prima sessione di prove libere a causa di una brutta cadutacurva 6 del circuito di Philipp Island. Apparso subito dolorante,è stato trasportato fuori dpista in barella dallo staff medico. I primi esami hanno, fortunatamente, scongiurato fratture ma il dolore rimediato lo ha reso ‘unfit‘ per le FP2.ha dichiarato: “ho abbastanza male a tutto il corpo, braccio, piede, testa. Avrei voluto provare, ma i medici hanno detto di no, ho preso un antidolorifico che non mi permette di guidare in condizioni di sicurezza. Vediamo sabato come andranno le cose, se avrò ...

