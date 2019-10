Megan Mullally lascia Will And Grace? È mistero sulla “scomparsa” di Karen

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019)Andnon sarebbe lo stesso senza l'irresistibile duo formato da Jack e. Irriverenti e sarcastici, molto spesso la coppia di amici ha finito per oscurare gli omonimi protagonisti, grazie alla loro dose di cinismo che li ha resi amati dai fan di tutto il mondo. La sitcom della NBC, tornata in onda nel 2017 con un revival, a undici anni dal termine della serie originale, si è rivelata un successo evergreen tra i fan. Tutte le belle cose, però, devono finire: nel 2020,Andci lascerà, forse per sempre, e l'ultima stagione è iniziata davvero col botto per uno dei protagonisti. Per un po' di episodi, però, la serie dovrà fare a meno di una delle sue colonne portanti. Secondo TVLine, che ha appreso la notizia in maniera esclusiva,si è presa un "congedo" temporaneo dalle riprese, perciò non apparirà in tutti e 18 episodi dell'ultima stagione di ...

