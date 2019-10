Marracash a Luché | ' Mi è dispiaciuto non essere nel tuo disco | ma ero più morto che vivo'

Jamil : 'Ho chiesto feat a Marracash e Luché - ma non mi hanno risposto' : Jamil è noto nella scena rap italiana per aver dato vita nel corso degli ultimi anni a diversi scontri mediatici ed alcuni veri e propri dissing. In realtà il rapper veronese ha quasi sempre trasformato in musica i suoi dissidi con i colleghi, ma non sempre la controparte ha fatto lo stesso – che gli sono valsi la nomea di "Più odiato della scena". Non a caso il suo ultimo album, pubblicato nel novembre del 2018, si chiama proprio 'Most Hated', ...