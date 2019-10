L’Allieva 2 sul set - documentario in collaborazione con il progetto europeo Detect e la Link Campus University che lanciano il sondaggio sulla serie tv in attesa de L’Allieva 3 : L'Allieva 2 sul set, il video reportage sulle location della seconda stagione Esattamente un anno fa andavano in onda su Rai 1 le prime 2 puntate de l’Allieva 2. Oggi, in occasione dell’anniversario, esce ...

Al via le riprese de L’Allieva 3 - si torna sul set (forse) per l’ultima volta? : Stanno per iniziare le riprese de L'Allieva 3. Dopo la conferma da parte di Alessia Gazzola, i fan della fortuna serie di Rai1 potranno sapere come proseguirà la storia d'amore tra Alice Allevi e Claudio Conforti. Secondo diverse fonti online, il primo ciak ci sarà il 25 novembre, mentre la messa in onda degli episodi è prevista nel corso del 2020. Per chi pensa a un seguito, forse deve ricredersi. In una recente intervista a Spettacolo ...