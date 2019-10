La tentacolare Tencent | il colosso cinese ha le mani in pasta in Activision | Ubisoft

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Sulle nostre pagine abbiamo spesso parlato disottolineando quanto ilsia una potenza impossibile da ignorare nell'universo videoludico e non solo. Va però detto che spesso questo nome non viene associato a progetti precisi o a iniziative particolarmente vicine al nostro territorio e in generale al mercato occidentale. Ovviamente sottovalutare questa compagnia è un errore non da poco.Recentemente il senior analyst di Niko Partners e insider, Daniel Ahmad (conosciuto anche come ZhugeEX), ha condiviso un report completamente gratuito riguardante. Nel farlo ha presentato anche una tabella molto interessante che mostra tutte le compagnie straniere in cui ilpartecipa in qualche modo con quote di maggioranza, minoranza o non meglio precisate. Si tratta di un elenco molto interessante che comprende grandi nomi e compagnie più o meno ...