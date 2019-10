Agnelli e la fuga dei giovani dal calcio | «Un calo di audience del 40% nella fascia tra i

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019)e ladeidal. «Attenzione che ci stiamo perdendo i!» è il richiamo disuldi pubblico per il, quello vero, riportato da Tuttosport. Il presidente bianconero fa riferimento al crescente interesse per i e-sport «Il fenomeno degli e-sports è qualcosa da analizzare con cura. Perché la finale di League of Legends è stata seguita da 58 milioni di spettatori». Ildi interesse deidal 1985 è decisamente preoccupante «Abbiamo registrato undel 40% difra i 12 e i 34 anni» Certo questo non si rifletterà sull’immediato futuro, come sottolinea, ma bisogna prestare attenzione al fenomeno, perché potrebbe avere riflessi anche per quanto riguarda la vendita dei diritti d’immagine del. Se la crescita delfemminile ha in qualche modo compensato il disinteresse dei ...

