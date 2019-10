Uomini e Donne oggi | Giulio a cuore aperto su Veronica | Giulia furiosa

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio beffa Alessandro - Tina furiosa : Uomini e Donne Anticipazioni oggi: Veronica esce con Giulio Raselli Il triangolo formato da Giulio Raselli, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino continuerà tingere le prossime puntate di Uomini e Donne. Oggi Maria De Filippi ospiterà nel salotto di Canale5 il Trono Classico e Veronica ammetterà di essere uscita in esterna con Giulio Raselli, pur essendosi dichiarata per Alessandro. Il tronista partenopeo sarà infastidito e sottolineerà di ...

Anticipazioni Uomini e donne 24 ottobre - Gianni a Zarino e Raselli : 'Siete corteggiatori' : Dopo tre giorni intensi dedicati a dame e cavalieri, Uomini e donne cederà oggi 24 ottobre la parola al Trono Classico e alle novità relative ai tre protagonisti Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, nell'appuntamento odierno non ci saranno ospiti provenienti da Temptation Island Vip 2 e la puntata sarà interamente dedicata ai tronisti, corteggiatori e corteggiatrici. Si ...

Uomini e donne riassunto 23 ottobre : un matrimonio - una scenata di gelosia e una sfilata : È andata in onda oggi la terza e ultima parte della puntata dedicata a Uomini & donne Trono Over. Abbiamo assistito ad una Gemma gelosa e un po' stanca dell'atteggiamento di Jean Pierre. Una coppia felice che lascia il programma. Ed infine una sfilata in pigiama hot, tra voti alti e polemiche. Gemma: una scenata di gelosia Jean Pierre viene colto in flagrante mentre balla sorridente con la single Antonella. Immediata la richiesta di ...

Uomini e Donne - Ida Platano racconta la serata del bacio con Armando Incarnato : Al trono over di Uomini e Donne Ida Platano, una delle protagoniste assolute del parterre femminile, è uscita con Armando Incarnato. Tra loro è scattato anche un bacio, il primo per la dama da quando ha chiuso con Riccardo Guarnieri. Che, naturalmente, non ha preso bene l’uscita dei due. Ida ha ora svelato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine la sua serata romantica con Armando. “Da quando sono a Uomini e Donne – ha detto Ida al settimanale – ...

La Puntata di Oggi di Uomini e Donne vede un forte battibecco tra i due tronisti Giulio Raselli e Alessandro Zarino che si stanno contendendo la bella corteggiatrice Veronica. Scatta un bacio Giulio e Giuliana. Ecco cosa accade Oggi al trono classico di Uomini e Donne.

“Non doveva farlo”. Uomini e Donne - Enzo ‘distrugge’ Pamela - che finisce in lacrime : Ci si aspettava inizialmente che il furibondo litigio tra Gemma Galgani ed Anna Tedesco potesse essere l’apice della tensione durante la puntata di ‘Uomini e Donne’ dedicata al Trono Over. Le anticipazioni della vigilia sono invece state giuste. Ha infatti avuto luogo anche un’altra lite incredibile, che ha costretto addirittura a far intervenire la conduttrice Maria De Filippi. I protagonisti della vicenda sono stati Pamela Barretta ed Enzo ...

Uomini e Donne - la sfilata di Pamela fa infuriare Enzo : "Mi hai mancato di rispetto" (VIDEO) : A Uomini e Donne è di nuovo tempo di sfilate, quest'anno mai così tanto discusse in studio. Il tema è Pigiama Party per due le Donne son chiamate a mostrare il loro lato più sensuale o romantico ai cavalieri che assegnano il loro voto. Dopo la passerella di alcune dame (tra cui il curioso 'doppione' di Gemma e Anna che si sono ritrovate inconsapevolmente con lo stesso outfit) è toccato a Pamela Barretta.Pamela sceglie di indossare un body che ...

Jeremias Rodriguez e Soleil in crisi? Spunta un’ex di Uomini e Donne : Uomini e Donne: flirt tra Jeremias Rodriguez e un’ex corteggiatrice? Il gesto di Soleil Settimane fa il magazine Spy ha rivelato che Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sarebbero lasciati. In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale di gossip, la decisione sarebbe stata presa dalla ragazza di origini americane in quanto stufa dei troppi litigi con il bell’argentino. Tuttavia quest’ultimo, qualche giorno dopo questa ...

Edo Varini e Chiara Pardini si sposeranno il 21 dicembre 2019, e ad annunciarlo è stata proprio la coppia a Uomini e Donne dinanzi a un pubblico entusiasta per questa scelta di vita così importante, la seconda di cui siamo resi partecipi nel giro

Uomini e Donne oggi : Gianni Sperti provoca Gemma e Anna : Gianni Sperti di Uomini e Donne fa una battuta velenosa a Gemma Galgani e Anna Tedesco E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. La trasmissione odierna è stata incentrata esclusivamente sulla sfilata delle dame intitolata ‘Pigiama party per due’. E in questa occasione c’è stato un curioso imprevisto: Anna Tedesco e Gemma Galgani hanno indossato la stessa sottoveste. Un fatto che ha suscitato ...

Chi è Marco Cartasegna - l’ex tronista di Uomini e Donne arrivato in Parlamento : Marco Cartasegna è l’ex tronista di Uomini e Donne arrivato in Parlamento dopo l’esperienza negli studi di Maria De Filippi e il successo su Instagram. Bello, giovane e di successo, Marco ha tenuto un lungo discorso dedicato al cyberbullismo, raccontando l’esperienza anche sui social. Classe 1991, vive a Milano ed è arrivato al successo grazie a Uomini e Donne. Laureato in Economia aziendale e management alla Bocconi, ha ...

Uomini e Donne/ Giulio Raselli al bivio : Veronica o Giulia? - Trono Classico - : Uomini e Donne, antipazioni Trono Classico: Giulio Raselli tra Veronica Burchielli e la neo arrivata Giulia? Sarà una delle due la sua scelta?

Anticipazioni Uomini e donne : Riccardo lascia ma poi cambia idea e fa pace con Ida : La puntata di ieri, 22 ottobre, dedicata al Trono Over di Uomini e donne ha sancito la decisione di Riccardo Guarnieri di abbandonare il programma. Il cavaliere tarantino, deluso per le affermazioni di Ida Platano riguardanti la loro storia, ha informato Maria De Filippi di voler lasciare spazio ad altre persone. Ha quindi sbottato con la sua ex, dichiarando di sentirsi preso in giro per il comportamento tenuto nell'ultima settimana. ...

Uomini e Donne oggi Trono Over, ancora discussioni e scontri in studio oggi va in onda la terza parte del Trono Over a Uomini e Donne. Abbiamo lasciato dame e cavalieri, nel corso della puntata di ieri, tra discussioni e accesi scontri. In particolare, il pubblico di Canale 5 ha assistito al confronto tra Ida