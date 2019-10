Roma | Luca Sacchi ucciso durante una rapina La fidanzata | «Mi hanno colpito con una

Ragazzo ucciso a Roma - la fidanzata : “Luca ha reagito bloccando chi mi ha colpito e l’altro gli ha sparato alla testa” : È diventata più chiara la dinamica dell’aggressione ai due ragazzi finita con la morte del 24enne Luca Sacchi. È la stessa Anastasia ad averla fornita agli investigatori dell’Arma dei carabinieri che ora stanno cercando due uomini, dall’accento Romano, fuggiti a bordo di una Smart. “Eravamo appena usciti dal pub. Mi sono sentita strattonare da dietro, mi hanno detto: ‘dacci la borsa’. Gliela stavo consegnando ...

