Rally Raid - Alonso al via della Dakar con la Toyota

Fernando Alonso alla Dakar 2020! Lo spagnolo è il primo Campione del Mondo di F1 a disputare il mitico Rally raid : Dopo mesi di voci, adesso c’è l’ufficialità: Fernando Alonso sarà al via dell’edizione 2020 della Dakar con la Toyota, in quella che per lui è una nuova avventura nel Mondo dell’automobilismo a 360 gradi, oltre l’universo della F1 che gli ha dato i due titoli mondiali su Renault nel 2005 e nel 2006. Non era mai accaduto che un Campione del Mondo di F1 si cimentasse nel più famoso rally raid del Mondo, che per la ...