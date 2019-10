Lazio | Simone Inzaghi | “Questo è il brutto del calcio Giocando così partite del genere

Claudio Lotito contro Simone Inzaghi? "Lazio fuori dalla Champions - di chi è la colpa". Bordata : Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport e, tra le tante cose, ha parlato soprattutto del controverso Lazio-Inter del 20 maggio 2018 che costò la Champions League ai biancocelesti. Il ricordo non è piacevole per l'imprenditore romano, ma sa gi

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : “Bisogna trovare continuità. Mihajlovic è un amico - vincerà la sua battaglia” : “Il primo pensiero va a Mihajlovic, è un guerriero e sono sicuro al 100% che vincerà la sua battaglia, per me è un amico, mi ha aiutato tantissimo quando ero arrivato a Roma, abbiamo condiviso tante vittorie”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Bologna. Passando alla gara: “La partita di domani deve essere la gara di continuità, ci attende un avversario che è ...

Lazio-Rennes - Simone Inzaghi : “Domani è come una finale - schiererò la formazione migliore” : “Domani contano solo i punti? Senz’altro, per noi è una finale perché veniamo dalla sconfitta in Romania, quindi ho parlato coi ragazzi in questi giorni, di solito le finali le affrontiamo nel modo giusto. Li ho messi in guardia, è molto, molto importante fare risultato contro una squadra molto forte e organizzata”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della partita con il Rennes, valida per la ...

"Don Matteo 12 sarà l'ultima stagione" - la riveLazione shock di Simone Montedoro : Lo storico capitano Tommasi di Don Matteo rivela ai microfoni di Storie italiane che la fiction chiuderà i battenti con la dodicesima stagione.

Lazio - Simone Inzaghi alza la voce : il provvedimento nei confronti di Immobile : Si gioca la 5^ giornata del campionato di Serie A, in serata il big match mette di fronte Inter e Lazio in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Inizio di stagione veramente importante per i nerazzurri che guidano la classifica del massimo torneo italiano a punteggio pieno, percorso altalenante invece per la squadra di Inzaghi che però nell’ultimo match ha conquistato la vittoria nel posticipo contro il Parma. Nella gara ...

Lazio-Parma - Simone Inzaghi avverte : “Non siamo né polli - né fenomeni” : “C’è delusione per queste due sconfitte ma c’è anche tanta fiducia. Voglio che la mia Lazio riparta con molta voglia e motivazione. Bisogna mantenere l’umiltà che abbiamo sempre avuto”. Alla vigilia del posticipo di domani sera all’Olimpico contro il Parma, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi fa il punto della situazione e risponde alle critiche e a chi ne contesta certe scelte: “In ...

Highlights Cluj-Lazio 2-1 : video - gol e sintesi. Gli uomini di Simone Inzaghi ko in Romania : Nel primo incontro del Gruppo E dell’Europa League 2019-2020 la Lazio ha affrontato i rumeni del Cluj al Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Il match non ha riservato grandi soddisfazioni agli uomini di Simone Inzaghi, sconfitti 2-1. Un ko amaro in cui la ripresa dei bianco-celesti non è stata all’altezza della situazione. Dopo infatti il gol di Bastos, i padroni di casa sono andati a segno con Deac su rigore e poi con il subentrato ...

Cluj-Lazio - Simone Inzaghi : “Sconfitta immeritata. Il rigore è viziato da un fallo precedente su Leiva” : “Il risultato non ci sta, la sconfitta è immeritata. L’arbitro ha fischiato un calcio di rigore, viziato da un precedente fallo su Leiva. Ma se l’avessimo chiusa prima, non avremmo avuto da reclamare”. Queste le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, sconfitto all’esordio in Europa League in casa del Cluj. L’allenatore reclama per il penalty dell’1-1 ma fa i complimenti alla squadra: ...

Cluj-Lazio - Simone Inzaghi annuncia pesanti assenze : “Questo e’ un girone difficile, tosto, con Celtic e Cluj che hanno fatto i preliminari di Champions e con il Rennes che ha vinto la Supercoppa francese e che sta andando bene: domani sara’ una partita dura, intensa, sono una squadra esperta, fisica e dovremo fare una partita vera perche’ ci saranno tanti duelli”. Sono le dichirazioni dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia ...

Lazio - Simone Inzaghi senza paura : “non ci dobbiamo porre limiti” : “Se puntiamo piu’ in alto del quarto posto? Non siamo bravi a fare proclami. In questi anni abbiamo vinto trofei e giocato finali. Non ci dobbiamo porre limiti”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della partita contro la Spal. “Ragioniamo di partita in partita, guardiamo alla Spal e affrontiamola con grande attenzione. Ripensando al derby – ha detto l’allenatore ...

Simone di Temptation Island Vip ha tradito Chiara Esposito? La segnaLazione : Simone Bonaccorsi di Temptation Island Vip ha tradito Chiara Esposito? Arriva una segnalazione molto particolare Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono una delle coppie di Temptation Island Vip che nella prima puntata del programma, andata in onda ieri, hanno fatto più rumore. Ciò che è balzato agli occhi del pubblico è stato, però, il comportamento […] L'articolo Simone di Temptation Island Vip ha tradito Chiara Esposito? La ...