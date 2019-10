In pensione dal 2021 a 67 anni e 1 mese | gli italiani vivono sempre più a lungo

pensione di vecchiaia si sale di tre mesi dal 2023 - servirà arrivare a 67 - 3 di età : La Pensione di vecchiaia è la misura che consente il pensionamento ad una determinata età e una volta raggiunta una determinata soglia di contribuzione minima versata. Insieme alla Pensione anticipata, la Pensione di vecchiaia è la misura cardine dell'intero sistema. La Pensione di vecchiaia è collegata alla aspettativa di vita che ha prodotto un incremento di cinque mesi dell'età pensionabile ad inizio 2019. La stessa cosa, stando alle attuali ...

Riforma pensione anticipata : proposta di quota 100 con ricalcolo contributivo dal 2022 : La Riforma delle pensioni anticipate dal 2022 potrebbe mantenere la quota 100, ma con il ricalcolo contributivo. Una formula di pensionamento anticipato "a pagamento", come lo sono opzione donna e l'anticipo pensionistico volontario. E' da questo presupposto che parte l'analisi del quotidiano Il Foglio per la Riforma delle pensioni, con un'avvertenza particolare: le misure pensionistiche dei prossimi anni dovranno essere discusse il prima ...

Reddito - oltre mezzo milione di sms dall'Inps : chi non integra la domanda entro il 21 ottobre rischia la sospensione della prestazione : L’Inps ha inviato venerdì 519.586 sms per avvisare i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza (Rdc/Pdc) che hanno presentato la domanda a marzo della possibilità di integrare la domanda. Nella sola giornata di venerdì sono arrivate 114.352 integrazioni. Lo fa sapere l’Inps ricordando che bisogna fare l’integrazione collegandosi al link ...

pensione anticipata : esclusi da quota 100 dal 2022 dovranno attendere 5-6 anni per uscita : La fine della sperimentazione delle pensioni anticipate a quota 100 a fine 2021 non sarà indolore: in assenza di un'armonizzazione delle misure pensionistiche, chi non riuscirà ad andare in Pensione con i requisiti richiesti per l'uscita entro il 31 dicembre 2021 (età minima di 62 anni e almeno 38 anni di contributi), dovrà attendere cinque o sei anni per poter andare in Pensione anticipata o di vecchiaia con le vecchie regole della riforma ...

pensione di reversibilità 2019 : tutti gli esclusi dall’assegno : Com’é noto, all’atto del decesso di un lavoratore assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è previsto in favore dei familiari superstiti una Pensione (chiamata appunto “Pensione di reversibilità” o “Pensione indiretta”), per il sostentamento minimo a causa del venir meno di una importante fonte di reddito. La legge, in questi casi, prevede che il sostegno economico spetti sia al coniuge che ai figli, per una ...

Dalila Di Lazzaro : Mi hanno truffato - sono senza pensione : sono sempre di più i vip che in televisione confessano di attraversare momenti critici sul versante economico, spesso per colpa di persone a cui hanno affidato con fiducia la cura delle loro finanze. In tanti hanno finito con l’essere stati truffati da consiglieri e commercialisti fraudolenti, arrivando a ritrovarsi proprio, quando la loro carriera era in crisi o finita da tempo, con il conto in rosso o pensioni molto basse per via dei ...

Cade dalle scale mentre sta facendo dei lavori in casa e muore : era in pensione da pochi mesi : Francesco Siccu aveva solo 62 anni. Sardo emigrato a Pinerolo, dopo la pensione era tornato a vivere in provincia di...

Storie Italiane - Dalila Di Lazzaro : ‘La pensione è un diritto - dovrei averla anche io’ : Sempre più spesso i vip confessano in tv di percepire pensioni molto basse a fronte di una vita trascorsa in scena. Ultima in ordine di tempo (dopo ad esempio Enzo Paolo Turchi) è Dalila Di Lazzaro che ospite in collegamento a Storie Italiane nella puntata di mercoledì 25 settembre svela che da giovane, all’epoca dei suoi primi film, pensava di versare i soldi allo Stato per le tasse ma ha poi scoperto che chi se ne sarebbe dovuto occupare ...

Mondiali di Atletica 2019 – La Iaaf conferma la sospensione - Russia bandita dalla rassegna di Doha : Il Consiglio della Iaaf riunito oggi ha deciso di prolungare la sospensione degli atleti russi, iniziata nel novembre del 2015 Ai Mondiali di Atletica che scatteranno venerdì a Doha non ci saranno atleti sotto bandiera della Russia, il Consiglio della Iaaf ha infatti deciso oggi di prolungare la sospensione inflitta alla federazione russa nel 2015, dopo lo scandalo doping. LaPresse/Reuters Gli atleti russi potranno comunque partecipare ...

pensione anticipata : dal 2027 sale il requisito contributivo - anche per precoci e Quota 41 : Da tempo si dice che l'adeguamento delle misure previdenziali alla stima di vita degli italiani è fattore necessario per la sostenibilità del sistema pensioni nostrano. Lega e Movimento 5 Stelle hanno varato, nel cosiddetto "decretone" con cui hanno creato, tra le altre misure, anche la Quota 100, lo stop agli incrementi dei requisiti di accesso alle pensioni anticipate. Infatti su questi strumenti di uscita dal lavoro il precedente governo ...

Una corte d’appello scozzese ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson : Tre giudici di una corte d’appello scozzese hanno giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson: la sospensione però non sarà revocata, almeno per ora, perché il governo farà ricorso alla corte suprema del Regno Unito,