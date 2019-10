Classi pollaio | lo stop del Tar | arriva la sentenza apripista

Più insegnanti di sostegno e meno Classi pollaio - dice Lucia Azzolina : "Il tema del sostegno è prioritario per questo ministero e per il governo". Lo sostiene in un'intervista al Messaggero la sottosegretaria all'Istruzione, Lucia Azzolina (M5s), che assicura: "Voglio lavorare per aumentare il numero degli insegnanti di ruolo sul sostegno, trasformando parte di quelle cattedre che oggi sono 'instabili', ovvero destinate alle supplenze, il cosiddetto organico di fatto, in cattedre di diritto, stabili". E ...