Caro Pd | che fine ha fatto la “discontinuità” sui decreti sicurezza di Salvini?

Roberta Caronia : 'Scoprirete alla fine perché il mio commissario Leonardi è incinta' : Martedì 29 ottobre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la sesta e ultima puntata della seconda stagione della fiction "La strada di casa". A raccontarci alcuni retroscena della serie televisiva ci ha pensato la new entry di questa seconda stagione, l'attrice Roberta Caronia. Quest'ultima ha parlato, in un'intervista a TvZap, del personaggio da lei interpretato, il commissario di polizia Concetta Leonardi. In particolare, alla domanda sul ...

La strada di casa 2 - Roberta Caronia : ‘Perché il mio commissario Leonardi è incinta? Lo capirete alla fine’ : Martedì 22 ottobre va in onda su Rai1 la quinta e penultima puntata della seconda stagione de La strada di casa, fiction con protagonista Alessio Boni. Nel corso dell’episodio Fausto Marra (interpretato proprio da Boni) verrà arrestato dal commissario Concetta Leonardi perché trovato sulla scena del delitto, ricoperto di sangue con l’arma in mano, ma quando tutto sembra precipitare la polizia scientifica lo scagiona e cambierà anche ...

BanCarotta e fatture false - chiusa indagine a Firenze : tra i 19 indagati anche Tiziano Renzi e Laura Bovoli : La procura di Firenze ha chiuso le indagini per Bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false in cui sono stati indagati anche Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, insieme a imprenditori e amministratori delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. Per questa inchiesta, che conta 19 indagati, Tiziano Renzi e Laura Bovoli il febbraio scorso vennero arrestati e ...

Proteste Cile - dal Caroprezzi alla corruzione fino ai salari bassi : ecco perché il Paese è diventato il nuovo fronte caldo del Sudamerica : Incendi, scontri, stato d’emergenza, coprifuoco: è una situazione che in Cile non si viveva da decenni, che riporta indietro ai tempi della dittatura di Pinochet. Eppure, quella che fino a poco più di un paio di giorni fa il suo presidente aveva definito come “un’oasi di pace” nel turbolento Sudamerica ha manifestato con forza il suo profondo malcontento per le profonde disuguaglianze sociali. Da tempo si succedono Proteste per i ...

Francesca VacCaro - moglie Carlo Conti/ 7 anni di matrimonio e amore - altro che crisi : Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti: un amore che aumenta e cresce con il passare degli anni quello fra il conduttore e la costumista

Il Giornale : il bastone e la Carota usati da De Laurentiis indicano che nel Napoli qualcosa scricchiola : La firma sulla convenzione del San Paolo era solo un pretesto, scrive Angelo Rossi su Il Giornale. De Laurentiis sapeva che sarebbe stato accerchiato dai cronisti e anche che dopo tutto questo silenzio doveva tornare a farsi sentire. Perché nel Napoli c’è qualcosa che scricchiola. Insigne fa i capricci, Ancelotti non ha ancora trovato, dopo un anno, la quadra necessaria a competere ad alti livelli. E poi ci sono “i mugugni di chi, ...

Arrestato l’ultrà che uccise Belardinelli|Gli scontri : video Chi è il tifoso che appartiene al gruppo di Genny la Carogna : In manette Fabio Manduca, 39 anni, è accusato di omicidio volontario. Era lui alla guida dell’auto, una Renault Kadjar, che investì l’ultrà del Varese rimasto ucciso durante le violenze che hanno preceduto il match del 26 dicembre 2018

Pechino Express 2020 - nel cast anche Marco Leonardi e Carola Ricci : I tasselli dell'edizione 2020 di Pechino Express iniziano a comporsi passo dopo passo. Dopo aver scoperto tramite i nostri retroscena la coppia formata da Marco Mazzocchi e Max Giusti, di un altro duo formato da Enzo Miccio insieme alla sua collaboratrice Carolina Giannuzzi, di Dayane Mello con Ema Kovac, di Marco Berry con sua figlia Ludovica e di Asia Argento con Vera Gemma è il momento di conoscere una nuova coppia. ...

Saccheggio Girolamini - De Caro : portai negli Usa libro con note Galilei. «La biblioteca infestata dai tarli» : «Un libraio di Firenze mi offrì un libro postillato a mano da Galileo Galilei, per un milione di euro, non potevo comprarlo....fu venduto ad un acquirente privato statunitense per due...

Otto e Mezzo - Gianrico Carofiglio non basta : ora c'è anche il fratello. Ma Lilli Gruber cola a picco : Tra i più accaniti, virulenti, sprezzanti e accaniti detrattori di Matteo Salvini c'è Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato nonché senatore Pd. E proprio Carofiglio spesso e volentieri impazza nella trasmissione più anti-salviniana che ci sia: Otto e Mezzo di Lilli Gruber, il salottino in

Benedetta PorCaroli fidanzata con Michele Alhaique : “Differenza d’età? Una necessità” : Benedetta Porcaroli è felicemente fidanzata con il regista Michele Alhaique, e la differenza d’età non è un problema Benedetta Porcaroli è fidanzata con Michele Alhaique e ha parlato di lui in una intervista al settimanale Grazia. La giovane attrice sta per tornare sugli schermi degli italiani con la seconda stagione di Baby, dove tornerà a […] L'articolo Benedetta Porcaroli fidanzata con Michele Alhaique: “Differenza ...

Caro Conte - che fine hanno fatto le deleghe sulle droghe? : Caro Conte, che fine hanno fatto le deleghe sulle droghe? Da quando l’Italia ha un Testo Unico sulle sostanze che sottostanno al sistema di controllo internazionale - le cosiddette droghe - le competenze relative alle politiche necessarie per affrontare il fenomeno sono state affidate a vari dicasteri.Non interessa, almeno oggi, ripercorrere i danni causati a decine di migliaia di persone anche grazie a questa devoluzione di ...

Greta e Carola in corsa al Nobel per la Pace : sarà guerra tra le due nordiche o Papa Francesco le spodesterà? : I bookmaker inglesi puntano su Greta Thunberg: l’attivista svedese 16enne, icona della lotta al cambiamento climatico, è la favorita come vincitrice del Premio Nobel per la Pace, che sarà annunciato al mondo il prossimo 11 ottobre. Ora, che sia come dice il Daily Mail, ovvero che Greta e il suo movimento abbiano fatto qualcosa di straordinario, potremmo anche farlo passare per vero, benché discutibile, ma la forzatura del collegamento tra ...