Altri 46 migranti in Calabria È il quinto sbarco in 10 giorni

Migranti : naufragio Lampedusa - pm 'difficile recupero degli Altri tre corpi in fondo al mare' : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - "Le speranze di riuscire a dare una degna sepoltura agli altri tre copri ancora in fondo al mare diminuiscono di giorno in giorno, purtroppo". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Vella, Procuratore aggiunto di Agrigento, che coordina l'inchiesta sul naufragio del 7 ott

Migranti - Altri due sbarchi nella notte fra Calabria e Salento : Questa notte circa 50 Migranti sono sbarcati nel Salento: la loro imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia di finanza e scortata al porto. A bordo anche 19 minori non accompagnati e due ucraini, che gli inquirenti ritengono essere dei trafficanti. Poco prima dell'alba un'altra imbarcazione con a bordo 64 naufraghi è stata soccorsa da due motovedette della Guardia costiera.Continua a leggere

Migranti - continuano gli sbarchi : ne arrivano Altri 50 in Salento : Non terminano gli sbarchi in Italia. Dopo l'ondata di 82 Migranti di pochi giorni fa, questa mattina verso le ore 6.00 in Salento ne sono arrivati altri 50 (guarda la gallery). Nella notte alcune motovedette della guardia di finanza - con il supporto della capitaneria di porto - hanno abbordato l'imbarcazione a vela a 19 miglia al largo di Leuca ed è stata condotta in porto. Sul proprio profilo Facebook, la Croce Rossa Italiana - Comitato di ...

Lampedusa - trovata barca con 12 corpi in fondo al mare : madre e bimbo abbracciati. Soccorsi Altri 290 migranti : Il barcone naufragato il 7 ottobre è stato individuato ad una sessantina di metri di profondità, a sei miglia a sud di Lampedusa. Almeno 12 i corpi individuati dai sommozzatori della...

Lampedusa - trovata barca con 12 corpi in fondo al mare : madre e bimbo abbracciati. Soccorsi Altri 290 migranti : Il barcone naufragato il 7 ottobre è stato individuato ad una sessantina di metri di profondità, a sei miglia a sud di Lampedusa. Almeno 12 i corpi individuati dai sommozzatori della...

Lampedusa - trovata barca con 12 corpi in fondo al mare : madre e bimbo morti abbracciati. Soccorsi Altri 290 migranti : Il barcone naufragato il 7 ottobre è stato individuato ad una sessantina di metri di profondità, a sei miglia a sud di Lampedusa. Almeno 12 i corpi individuati dai sommozzatori della...

Migranti : naufragio Lampedusa - pm 'forse Altri cadaveri in fondo al mare' : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Ci potrebbero essere "altre vittime in fondo al mare" oltre ai corpi delle dodici persone individuati oggi a circa 60 metri di profondità a poca distanza dal luogo del naufragio di Lampedusa dello scorso 7 ottobre, costato la vita a 13 donne. Lo

Migranti : naufragio Lampedusa - pm ‘forse Altri cadaveri in fondo al mare’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Ci potrebbero essere “altre vittime in fondo al mare” oltre ai corpi delle dodici persone individuati oggi a circa 60 metri di profondità a poca distanza dal luogo del naufragio di Lampedusa dello scorso 7 ottobre, costato la vita a 13 donne. Lo ha detto all’Adnkronos il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, commentando il ritrovamento dei ...

Altri due sbarchi in Calabria : soccorsi 108 migranti : Pietro Bellantoni I migranti arrivati a Roccella Jonica Sono arrivati a bordo di due diverse imbarcazioni. Tra loro anche donne e bambini Gli sbarchi non si fermano. Questa notte, in Calabria, sono arrivati 108 migranti a bordo di due diverse imbarcazioni. La zona interessata è la Locride, sulla fascia jonica. Gli sbarchi sono avvenuti di notte. Il primo poco dopo mezzanotte, quando la Guardia Costiera ha avvistato una barca a vela ...

La nave Ocean Viking ha soccorso Altri 102 migranti al largo della Libia : ora ne ha a bordo 176 : Ieri pomeriggio la nave Ocean Viking gestita dall’ong SOS Mediterranee e da Medici Senza Frontiere ha soccorso 102 migranti che si trovavano su un gommone al largo delle coste libiche. Fra di loro ci sono 12 donne, quattro delle quali

Migranti fermati in mare : spuntano coltelli. Gli sbarchi non si fermano - Altri 100 arrivi : Valentina Raffa Momenti di tensione su una barca intercettata dalla Guardia costiera di Tunisi Centodieci Migranti volevano raggiungere l'Italia bypassando i controlli. Non erano (almeno non tutti) semplici Migranti, dal momento che viaggiavano armati di coltelli. Li hanno tirati fuori quando, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati intercettati dalla guardia costiera tunisina, che aveva ricevuto precise informazioni di ...

L’accordo di Malta sui migranti non ha convinto gli Altri paesi europei : Il meccanismo automatico di ricollocamento per chi viene soccorso in alto mare sta incontrando molte resistenze e non è chiaro se e quando partirà

Migranti - naufragio nella notte a Lampedusa : recuperati due cadaveri - Altri due avvistati : I corpi senza vita sono di due donne, 22 i superstiti. altri due corpi sono stati avvistati e verranno recuperati. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 50 persone, ancora molti i dispersi

Lampedusa - barchino si ribalta. Strage : si temono 30 morti. Open Arms porta in Italia Altri 40 migranti : Un barchino con 50 migranti è naufragato nella notte al largo di Lampedusa: 22 persone sono state tratte in salvo, si teme una Strage con 30 vittime. Il piccolo natante si è capovolto a causa delle condizioni meteo e del mare e dello spostamento di migranti. Contemporaneamente, la nave della Ong Ope