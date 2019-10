Scozzafava | “La posizione di De Laurentiis su Mertens e Callejon non fa una piega”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 23 ottobre 2019): E’ un momento particolare perché le prestazioni del Napoli negli ultimi tempi non sono all’altezza, forse secondo Deè venuta meno la concentrazione In Diretta Sportiva è intervenuta Monicadel Corriere della Sera per parlare dellapresa da De, presidente del Napoli, nei confronti di. Queste le sue parole: “Ladi Desunon fa una piega, possiamo discuterne modi e toni ma nella sostanza i concetti sono chiari e nel merito la proposta fatta credo sia corretta. Poi se loro trattandosi del loro ultimo contratto preferiscono la Cina nessuno può competere con quelle offerte. E’ un momento particolare perché le prestazioni del Napoli negli ultimi tempi non sono all’altezza, forse secondo Deè venuta meno la concentrazione: è una ...

