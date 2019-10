Otranto | adesca minore sui social e la stupra | arrestato un 22enne

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Pina Francone Vittima della violenza sessuale una ragazza di 16 anni, che ha denunciato alle forze dell'ordine quanto subito Prima l'hata suinetwork, poi l'hata. La brutta vicenda in Puglia, a, provincia di Lecce: qui unha circuito unanne per abusarne sessualmente. Il giovane è stato rintracciato edall'Arma dei Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari. Il bruto è accusato di violenza sessuale ai danni di, visto che la sua preda è una teenager 16enne di Nardò, sempre in provincia di Lecce. Il ragazzo, peraltro, aveva adocchiato anche un'altra potenziale vittima: un'amica della stessa 16enne abusata. La giovane, una volta subito lo stupro, ha denunciato il tutto alle forze dell'ordine. Il racconto, fornito nel corso di ...

