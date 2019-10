Municipio X | week end con il Triathlon Internazionale di Roma

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)– Riscoprire il Lungomare di; dare la possibilità a anti ragazzi di conoscere uno sport faticoso ma dalle mille sfaccettature che appassiona e diverte; accogliere migliaia di persone per assistere alle gare e, allo stesso tempo, usufruire di un grande spazio all’aperto quale è il Porto Turistico di. Conferenza stampa di presentazione questa mattina per l’eventodiche avrà luogo dal 25 al 27 ottobre ad Ostia. A dare il benvenuto alla manifestazione, le Assessore allo Sport e alla Scuola, Silvana Denicolò e Germana Paoletti. “Questa tre giorni è molto importante – ha esordito l’assessore Denicolò – perché riguarda in particolare il, gara particolare ed entusiasmante e di grande valore sportivo. Per quanto ci rigurada, come Amministrazione, siamo molto felici di collaborare, per quanto di nostra competenza, ...

