Concorso 153 Infermieri Lazio | al via le iscrizioni | informazioni su requisiti | invio

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 84 del 22 Ottobre 2019 è stato pubblicato il bando del153, in esecuzione della deliberazione n.606 del 20 Giugno 2019: la selezione verrà fatta sulla base dei titoli e del risultato delle prove, al fine di stilare una graduatoria di idonei e vincitori. Il nuovo personale sarà così suddiviso: 40all’Asl di Latina; 33all’Asl di Frosinone; 80all’Asl di Viterbo. Vediamo assieme, come partecipare e prove di selezione. Speciale Concorsi Pubblici153: posti e riserve I 153 posti messi a bando suddivisi tra Asl di Latina, Asl di Frosinone e Asl di Viterbo verranno assegnati nel seguente modo: 40 posti presso l’Asl di Latina – 12 riservati ai volontari delle Forze Armate; – 12 per il personale interno; – 16 ...

