UPS e la farmaceutica CVS avviano le consegne di medicinali via drone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’azienda di logistica UPS, tramite la sua sussidiaria UPS Flight Forward, ha siglato un accordo con la casaCVS Pharmacy (sussidiaria di CVS Health Corporation) per la consegna ditramite. Il programma includerà la consegna di prescrizioni e di prodotti in vendita al dettaglio sia presso aziende sia nelle case di privati cittadini, clienti di CVS Pharmacy. Questo accordo è di grande rilevanza, perché UPS Flight Forward è l’unica azienda autorizzata dalla Federal Aviation Administration a gestire una compagnia aerea di droni, con autorizzazione concessa il 27 settembre 2019. Più in dettaglio, la certificazione di cui beneficia l’azienda è il livello più alto che la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense concede a una compagnia per la consegna tramite droni. Consente all’azienda di pilotare tutti i droni supportati dagli ...

