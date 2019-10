Uomini e Donne oggi | Riccardo amareggiato | “Ida non sei corretta”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 22 ottobre 2019)Guarnieri lasciae attacca Ida Platano L’inizio della puntata odierna del Trono Over diè stata assolutamente scoppiettante. Difatti c’è stato il tanto atteso confronto tra Ida Platano eGuarnieri. Un confronto in cui è emerso un fatto clamoroso: Ida ha confidato al cavaliere tarantino di non provare niente nei suoi confronti. Finita qua? Nemmeno per idea perchè successivamente è intervenuto Armando Incarnato, il quale ha svelato di essere stato cercato in settimana dalla dama bresciana. Una rivelazione smentita seccamente da quest’ultima: “Non ho cercato Armando, volevo solo chiarire la situazione…Voglio essere corretta…” Una smentita che però non ha convinto per nienteGuarnieri, il quale è sbottato nel vero senso della parola: “Non sei stata corretta con me Ida…Tu mi hai ...

matteosalvinimi : #Salvini: come Lega siamo presenti in tutti i municipi di Roma, abbiamo donne e uomini che si stanno preparando. Do… - matteosalvinimi : Costringere ad andare in fabbrica, a scuola, in ospedale donne e uomini fino a 67 anni con la schiena rotta è FOLLI… - matteosalvinimi : Altri agenti arrestati per presunte “torture” in carcere. Non ho parole. Chi sbaglia paga, ma non è possibile crede… -