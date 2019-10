Truffa telefonica | la falsa chiamata dalla Questura | il numero a cui non dovete

Truffe agli anziani : esempi - come difendersi dalla Truffa telefonica - dalle truffe in casa e in strada : Oggi parleremo di alcune delle più frequenti truffe che vengono fatte agli anziani e di quali possono essere alcuni modi per difendersi. truffe agli anziani: come difendersi dalla truffa telefonica? Purtroppo sempre più spesso, in tv o anche semplicemente colloquiando con gli amici e i conoscenti, si sentono storie di truffe rivolte alle persone anziane. Vengono spesso colpiti gli anziani perché vengono considerati più fragili e poco capaci di ...