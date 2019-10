Ricordiamo Stefano Cucchi | non dimentichiamo le altre vittime

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) Dieci anni fa, il 22 ottobre 2009, moriva. Il geometra 31enne romano è stato ammazzato più volte, in realtà. La prima quando è stato picchiato nella caserma Appio Claudio di Roma, un pestaggio che gli ha causato la rottura di una vertebra elesioni che lo hanno portato a spirare una settimana dopo, all’ospedale Pertini. Ma, o quanto meno la sua memoria, è stata uccisa tantevolte in questi anni. Quando si diceva che si fosse ferito cadendo dalle scale, quando la causa della sua morte venne attribuita a un attacco epilettico, ma anche quando sono emersi i depistaggi e la cancellazione delle prove tra gli alti ranghi dell’Arma, per proteggere i loro uomini coinvolti. Quella che doveva essere una morte silenziosa, da nascondere come polvere sotto al tappeto, è diventata un simbolo degli eccessi delle forze dell’ordine in Italia. E se questo è successo, è ...

