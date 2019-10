Il senatore Marcucci dice che non scommetterebbe sull' alleanza Pd-M5s

Fonte : agi

(Di martedì 22 ottobre 2019) “Io non scommetterei per un'con i Cinque Stelle. Sinceramente è davvero troppo presto per darla come acquisita, io per dire non ci scommetterei”. E così gli elettori contrari all'“dovranno aspettare” prima di decidere di non votare più Pd, se non soddisfatti. In un'intervista al Corriere della Sera ilAndrea Marcucci, imprenditore farmaceutico e attuale capogruppo del Pd a Palazzo Madama, fedelissimo di Renzi da sempre, ma che ha però scelto di non seguire l'ex premier in Italia viva, sembra rimettere in discussione o quantomeno mostrare una certa diffidenza sul rapporto tra il partito di Zingaretti e il Movimento guidato da Di Maio. Marcucci si definisce e si colloca infatti “tra coloro che pensano che sia ancora molto difficile parlare distrategica con i Cinque Stelle” perché “bisogna prima vedere come funziona il rapporto al governo, quali sono i ...

