Gol Dybala | la Joya si prende per mano la Juve e la ribalta | i VIDEO delle due reti

Live Inter-Juventus 0-1 Dybala Gol - traversa di Ronaldo : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Juve - con il Bayer Sarri potrebbe affidarsi al tridente da 1000 Gol Ronaldo-Dybala-Higuain : Questa settimana torna la Champions League con la Juventus che ospiterà all’Allianz Stadium il Bayer Leverkusen. Il nuovo tecnico Sarri sta cercando la soluzione tattica migliore per far rendere al massimo la rosa di grande spessore internazionale. Dopo più di un mese, in cui la squadra si è presentata in campo schierata con il 4-3-3, complici gli infortuni dei terzini e di Douglas Costa, contro il Brescia è stato inaugurato il 4-3-1-2 e, visti ...

INFORTUNIO HIGUAIN - SALTA ATLETICO JUVENTUS?/ TeGola per Sarri : si scalda Dybala : Gonzalo HIGUAIN in dubbio per ATLETICO Madrid-Juventus dopo botta alla coscia destra: allarme infortuni per la Champions, Douglas Costa ko. Pjanic..