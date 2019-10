CorSport | Ghoulam non convocato perché non si è allenato bene

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Se sabato aveva fatto notizia la panchina di, la sua esclusione ieri dai convocati per Salisburgo ha fatto scalpore, scrive il Corriere dello Sport. Contro il Veronaera rimasto in panchina nonostante l’infortunio di Mario Rui Ancelotti aveva preferito schierare a sinistra Di Lorenzo un’esclusione eccellente, non c’è che dire, quasi come la tribuna contro il Genk: a quanto pare il rendimento di Faouzi in allenamento non è stato considerato ottimale, proprio come il suo umore, e Carletto non fa sconti a nessuno Parlare quanto meno di “caso” a questo punto è inevitabile, il terzino non gioca titolare dal 29 settembre contro il Brescia e in attesa di maggiori chiarimenti dal tecnico le ragioni per la sua esclusione pare motivata da una condizione psicofisica non ottimale. Del resto, sottolinea il Correire, non è un caso se Mario Rui, ...

