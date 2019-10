Concorso Dsga | Miur pubblica istruzioni per le prove scritte | online anche le sedi

Fonte : leggioggi

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ilsul proprio sito Istituzionale ha reso note lee le griglie di valutazione per ledel 5 e 6 Novembre 2019 del. Gli Uffici Scolastici Regionali hanno individuato ledi svolgimento che stanno per essere comunicate sui relativi siti. In questo articolo vediamo la procedura per l’identificazione dei candidati, le modalità di svolgimento delle, i criteri di valutazione adottati e le. Tutti gli step del2004: identificazione In ogni sede d’esame le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8 del mattino, per cui i candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti con: documento di riconoscimento valido; codice fiscale. La mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti comporterà l’esclusione dal: ...

GiuseppeBrando : RT @cislscuola: Sul concorso DSGA travisamento dei fatti e gratuite offese. Non è così che si fa buona informazione. @MaddalenaGissi a prop… - era_geo : RT @AzzolinaLucia: Eccomi con alcune candidate al concorso per #dsga i direttori dei servizi generali e amministrativi, un pezzo importante… - Serafin_Paola : RT @cislscuola: Sul concorso DSGA travisamento dei fatti e gratuite offese. Non è così che si fa buona informazione. @MaddalenaGissi a prop… -