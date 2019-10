Colpaccio! La bomba in tv | questa volta Maria De Filippi si è davvero superata

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) C’è grande attesa per la nuovissima stagione di “C’è posta per te“, il programma del sabato sera condotto con grandissimo successo daDesu Canale 5. La nuova stagione, sempre condotta dalla padrona di casade, ha aperto i casting attraverso il profilo ufficiale di Twitter. Ma quando inizia la nuova edizione di ”C’è posta per te”? A riportare la data di uscita della ventitreesima edizione del programma ci ha pensato Super Guida TV. Il sito, infatti, ha annunciato che la prima puntata andrà in onda l’11 gennaio del prossimo anno. Quindi, con la fine di Temptation Island Vip e la conclusione, al 23 ottobre, di Amici Celebrities,tornerà presto a farci compagnia come di consueto per tutti i sabato sera successivi. La prima puntata di C’è Posta Per Te andrà in onda ad appena 24 ore di distanza dalla prima puntata del nuovo format di Milly ...

blogtivvu : C’è posta per te, Maria De Filippi fa il colpaccio: ecco 2 ospiti bomba (e internazionali) - Blog Tivvù… -