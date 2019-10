Clandestino con mandato di espulsione spacciava coca | arrestato 38enne

Espulsione a rischio per pregiudicato Clandestino : risulta sposato con un'italiana : Uscito ancora una volta dal carcere cittadino, lo straniero ha deciso di diventare un parcheggiatore abusivo: colto in flagrante, ha ricevuto l'ennesima denuncia, accompagnata da una richiesta di Espulsione. Tutto in salita, dato che risulta legalmente conuigato con un'italiana Federico Garau ? Luoghi: Padova

Agenti aggrediti a Bologna durante un controllo : fermato Clandestino algerino : Il nordafricano, già noto alle forze dell'ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è irregolare sul territorio nazionale: 10 giorni di prognosi per il poliziotto ferito Federico Garau ? Luoghi: Bologna

Clandestino ubriaco ferisce carabiniere durante un controllo : finisce in carcere : Lo straniero, fermato per un semplice controllo, ha dato in escandescenze scagliandosi contro uno dei carabinieri impegnati nell'operazione. Il giudice convalida il fermo e rinvia la prima udienza ad ottobre, che lo straniero attenderà da dietro le sbarre del carcere di via Poma Federico Garau ? Luoghi: Mantova

Turate - lancia bici contro militari : solo denuncia per il Clandestino : Federico Garau Lo straniero ha fornito false generalità durante un controllo, per poi rivoltarsi contro i militari e scagliare con violenza una bici contro di essi. Si tratta di un clandestino, come emerso successivamente dai controlli in caserma: per lui semplice denuncia a piede libero Aggredisce i carabinieri di Turate (Como), scagliando loro contro una bicicletta e, dopo una vana fuga, oppone strenua resistenza alle operazioni di ...

Clandestino egiziano reagisce al controllo e lancia bici contro militari : semplice denuncia : Lo straniero ha fornito false generalità durante un controllo, per poi rivoltarsi contro i militari e scagliare con violenza una bici contro di essi. Si tratta di un Clandestino, come emerso successivamente dai controlli in caserma: per lui semplice denuncia a piede libero Federico Garau ? Luoghi: Turate

Carrara - Clandestino minaccia di sfigurare ex con l'acido : arrestato : Federico Garau Il pericoloso soggetto, già arrestato nel 2013 per aver accoltellato un connazionale, perseguitava la donna da oltre 3 anni. Dopo gli appostamenti, le minacce e diversi tentativi di violenza sessuale, si trova dietro le sbarre del carcere È finito l'incubo di una 29enne di Carrara, che per oltre tre anni ha dovuto subìre gli abusi e le continue minacce del suo ex compagno, un marocchino di 32 anni. Secondo quanto ...

Caserta - scappa in slip e canottiera dal balcone : arrestato ed espulso albanese Clandestino : Ignazio Riccio L’immigrato 35enne già in passato era stato cacciato dal territorio nazionale, con accompagnamento coattivo alla frontiera, ma poi era rientrato illegalmente Ha cercato di fuggire calandosi con una corda, in slip e canottiera, dal balcone di un’abitazione di Casapulla, nel Casertano, dove si nascondeva con una donna di nazionalità ucraina. Gli agenti di polizia della squadra mobile di Caserta e del commissariato di ...