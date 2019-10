Calcio | Aurelio Andreazzoli non è più l’allenatore del Genoa Thiago Motta al suo posto?

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) Con uno scarno comunicato ilha appena comunicato di aver esonerato: il tecnico non guiderà più la prima squadra. Il club rossoblu non ha fornito ulteriori dettagli rimandando le future comunicazioni alle prossime ore. Di seguito il comunicato del. “IlCricket and Football Club informa di aver sollevato dall’incarico. Nelle prossime ore verranno ufficializzate novità relative alla composizione dello staff tecnico e convocata la conferenza di presentazione riservata agli organi d’informazione“. Secondo quanto scritto dall’ANSA, però, è praticamente certo l’approdo di, che sarebbe già giunto presso il capoluogo ligure e nel pomeriggio di oggi dovrebbe guidare l’allenamento. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

