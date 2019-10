Al Meyer di Firenze ricostruito un orecchio a un bimbo grazie alla stampa 3D

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il paziente, 13enne, è affetto da microtia, malformazione congenita rara che colpisce 5 bambini su 10.000, nel suo caso bilaterale, e porta a un'assenza di sviluppo dell'esterno, il padiglione auricolare

