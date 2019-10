Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Tutti conoscono il marchio cineseper gli smartphone, gli smartwatch e altri prodotti hi-tech. Ora ha deciso di scendere in campo anche nel settore dei video, con i suoi primiper PC. Fra questi spicca il Mi, uncon schermoda 34 pollici di forma allungata (21:9) e con una risoluzione di 3.440 x 1.440 pixel. I dati sono interessanti, perché si parla di un tempo di risposta di 4ms GtG (Gray to Gray, ossia grigio su grigio). In questo caso il tempo di risposta identifica, in millisecondi, la velocità con cui ogni singolo pixel che compone lo schermo passa da una scala di grigi a un’altra. Più il valore è basso, meglio è. È un parametro importante per una buona visualizzazione delle sequenze di gioco, perché nelle scene più concitate un tempo di risposta basso mette al riparo da artefatti visivi ed “effetti scia”. La frequenza di ...

Italia_Notizie : Xiaomi Mi Surface Display è il monitor curvo dedicato agli appassionati di giochi - TutteLeNotizie : Xiaomi Mi Surface Display è il monitor curvo dedicato agli appassionati di giochi - Cascavel47 : Xiaomi Mi Surface Display è il monitor curvo dedicato agli appassionati di giochi -