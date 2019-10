Un addio non troppo doloroso con Tiscali Mobile dal 1 novembre 2019

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Non si finisce mai di parlare di, e non solo per le rimodulazioni che scatteranno dal 1, di cui troverete tutti i dettagli finora emersi in questo articolo di approfondimento che siamo lieti di riproporvi (magari vi siete persi qualcosa). Probabilmente quello che stiamo per dirvi, pur trattandosi di un, non dispiaceràai clienti di: il riferimento è al servizio di MMS (Multimedia Messaging Service), che, in realtà più spesso in passato che non adesso per l'approdo e la successiva popolarità delle applicazioni IM, consentiva di inviare al destinatario contenuti multimediali di varia natura, come foto, audio e video. Sul portale di assistenza disi può leggere chiaramente che gli MMS, proprio a partire dal 1, non saranno più supportati (magari stenterete addirittura a ricordare quand'è stata ...

LinoGuanciale : CENTESIMA REPLICA!!! Venite a vedere le ultime repliche di #ragazzidivita L'edizione dell'addio... NON MANCATE! VI… - giornalettismo : Il 'papà' di #Pollon (e non solo) aveva 69 anni. #HideoAzuma si è spento dopo una lunga malattia. Nonostante il su… - news24_napoli : Eurorivali – Napoli, non vince nessuna. Liverpool, addio filotto. Genk ko -