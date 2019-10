Treviso | studente 14enne muore durante la lezione di ginnastica

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Stava facendol'ora di educazione fisica, in una scuola di Castelfranco Veneto, in provincia di. Poi, si è accasciato improvvisamente. È morto così unodi 14 anni, che frequentava il primo anno all'Istituto. Secondo le prime informazioni, il ragazzino avrebbe accusato un malore, mentre stava facendo attività di riscaldamento, forse prima di correre una staffetta, che si svolgeva all'aperto. Non avrebbe fatto nemmeno in tempo a chiamare aiuto e si sarebbe accasciato a terra. Immediatamente sono corsi in suo soccorso gli insegnanti, raggiunti dai sanitari del 118, che hanno iniziato a cercare di rianimarlo sul posto. Poi, continuando con le manovre di rianimazione, lo hanno caricato sull'ambulanza, per portarlo in ospedale.Per oltre 20 minuti, i soccorritori hanno cercato di rianimare il. Il ragazzo, però, non ce l'ha fatta e all'arrivo in ...

