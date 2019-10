Pensioni e Manovra | il M5S non teme l' emendamento contro Quota 100 | ' I voti non ci

Pensioni in Manovra 2020 - Armiliato (CODS) : 'Proponiamo Quota cento rosa' : Nell'accesa discussione politica riguardante la riforma delle Pensioni e la legge di bilancio tornano a farsi sentire i comitati dei lavoratori. In particolare, nelle ultime ore è il CODS a ribadire la propria posizione sia rispetto alla prosecuzione delle uscite anticipate tramite la Quota 100, sia per quanto concerne la necessità di prendere in considerazione il riconoscimento delle rivendicazioni femminili. Il tutto al fine di riequilibrare ...

Pensioni - Conte : ‘Quota 100 c'è - è un pilastro della manovra’ : Il governo giallorosso va avanti con la sperimentazione delle Pensioni anticipate con Quota 100. A confermarlo oggi ancora una volta, a scanso d’equivoci anche dopo l’emendamento annunciato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è stato anche il premier Giuseppe Conte. La misura che consente di accedere al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di contributi troverà spazio nella legge di Bilancio 2020, così come già previsto. Pensioni, ...

Manovra - l'indignazione del Segretario generale dello Spi-Cgil Pedretti : "Pensioni aumentate di 50 centesimi" : Il governo sta lavorando alla rivalutazione delle pensioni, ma quello che arriva sul banco giallo-rosso sembra più una beffa. Si parla di 50 centesimi lordi in più al mese, che netti diventeranno 40 per arrivare all'anno alla modica cifra di 6 euro. Una misura rivolta a 2,5 milioni di pensionati che

Manovra - all’alba il sì «salvo intese» a dl fiscale e legge di Bilancio Cosa cambia : Pensioni| lavoro | fisco : I provvedimenti approvati «salvo intese». Inviato a Bruxelles il documento programmatico. Il tetto al contante cala da 3.000 a 2.000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1.000 euro negli anni successivi

Pensioni flessibili e Manovra 2020 : Conte conferma - 'la Q100 resta' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 ottobre 2019 vedono arrivare importanti conferme da parte del Premier Giuseppe Conte in merito alla quota 100 e all'intervento che il governo intende portare avanti nel comparto previdenziale. Ma tra le prese di posizione registrate nelle ultime ore emergono spunti interessanti anche da parte dei tecnici e dei sindacati. Il Premier Conte conferma le uscite flessibili tramite Quota 100 Nel 2020 le nuove ...

Manovra 2020 e Pensioni - Conte : «Quota 100 resta». Italia Viva : «No barricate - ma si rischia il burrone» : Renzi: «Misura iniqua». Marattin: «Nessuna barricata, ma così rischiamo di finire nel burrone». Congelata la tassa sulle sim ricaricabili. I renziani chiedono che l’abbassamento della soglia sia legato all’azzeramento delle commissioni sulle carte

Manovra : Spi Cgil - com mini-rivalutazione Pensioni +50 centesimi lordi mese : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Appena 50 centesimi lordi in più al mese, che netti diventano 40. All’anno poco più di 6 euro per 2,5 milioni di pensionati con un reddito lordo mensile tra 1.500 e 2.000 euro. è questo il peso della mini-rivalutazione su cui sta lavorando il governo in previsione della prossima legge di bilancio, secondo i calcoli dello Spi-Cgil.“Sono cifre irrisorie – dichiara il segretario generale del ...

Rissa sui conti - manovra rinviata. Pensioni - mini rivalutazione. Slittano i versamenti Irpef : Per ora poco più di un segnale. Una ?mini? rivalutazione delle Pensioni. L?adeguamento all?inflazione salirà dal 97% fino al 100% per le Pensioni lorde tra 1.500...

Pensioni e Manovra 2020 - è nuovamente scontro sulla Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate ad oggi 14 ottobre 2019 vedono riaccendersi i toni sulla flessibilità previdenziale ed in particolare sulle uscite anticipate tramite la Quota 100, oltre che sulla proroga dell'opzione donna. I riflettori restano ovviamente puntati sulle modifiche all'attuale impianto normativo da implementare all'interno della prossima legge di bilancio 2020 e sulle inevitabili ripercussioni dei provvedimenti che ...

Manovra - scontro su tasse e Pensioni Dall’Iva agli assegni per i figli : tutti i nodi : Vertice nella notte, tre miliardi per il cuneo fiscale: Renzi vuole abolire la pensione anticipata. Catalfo: non si tocca

