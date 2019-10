Penalisti in sciopero contro la riforma della prescrizione

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Gli avvocatiscendono di nuovo in campo per cercare di fermare la. Proclamato, da oggi fino al 25 ottobre, unoche prevede l’astensione dalle udienze come forma di protestala norma che "di fatto abroga - sostiene l'Unione Camere Penali Italiane - ladel reato dopo la pronunziasentenza resa dal giudice del primo grado". Una normala quale igià avevano scioperato Una norma che entrerà in vigore dal primo gennaio del 2020 ela quale iavevano già scioperato e lanciato un appello al capo dello Stato a non firmare la legge, quando un anno fa fu approvata nell'ambitocosiddetta “spazzacorrotti”. L'Ucpi ha anche invitato tutte le camere penali territoriali a organizzare manifestazioni sui territori "per comunicare ai cittadini la verità sulla ...

